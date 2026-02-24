Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати

У Білому домі наполягають на укладенні угоди до 250-ї річниці незалежності США

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне досягти домовленостей про завершення війни Росії проти України до 4 липня – дати святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними джерел агентства серед союзників Вашингтона, у Білому домі наполягають на укладенні угоди до того, як Дональд Трамп проведе урочистості з нагоди ювілею незалежності США.

Як зазначають співрозмовники Bloomberg, американська сторона розглядає символічну дату як можливий дедлайн для дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Водночас, за словами високопоставлених європейських політиків та представників НАТО, наразі немає ознак готовності Кремля погодитися на домовленості, які не відповідають його ключовим вимогам.

Джерела агентства також повідомляють, що переговорний процес уже неодноразово перетинав раніше встановлені дедлайни адміністрації США. Деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать сигналів про готовність Володимира Путіна відмовитися від своїх максималістських позицій.

За оцінками європейських партнерів, попри активізацію дипломатичних контактів, сторони залишаються далекими від компромісу, який дозволив би завершити бойові дії найближчим часом.

