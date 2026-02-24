Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати
США встановили новий дедлайн для переговорів про війну
фото: Білий дім

У Білому домі наполягають на укладенні угоди до 250-ї річниці незалежності США

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне досягти домовленостей про завершення війни Росії проти України до 4 липня – дати святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними джерел агентства серед союзників Вашингтона, у Білому домі наполягають на укладенні угоди до того, як Дональд Трамп проведе урочистості з нагоди ювілею незалежності США.

Як зазначають співрозмовники Bloomberg, американська сторона розглядає символічну дату як можливий дедлайн для дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Водночас, за словами високопоставлених європейських політиків та представників НАТО, наразі немає ознак готовності Кремля погодитися на домовленості, які не відповідають його ключовим вимогам.

Джерела агентства також повідомляють, що переговорний процес уже неодноразово перетинав раніше встановлені дедлайни адміністрації США. Деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать сигналів про готовність Володимира Путіна відмовитися від своїх максималістських позицій.

За оцінками європейських партнерів, попри активізацію дипломатичних контактів, сторони залишаються далекими від компромісу, який дозволив би завершити бойові дії найближчим часом.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступить на спільному засіданні обох палат Конгресу зі щорічним зверненням про стан справ у країні. Трамп заявляв, що його виступ буде «довгим», оскільки «є про що поговорити». Очікується, що він окреслить пріоритети на наступний рік.

До слова, американський актор Роберт Де Ніро, який відомий своїм критичним ставленням до президента США Дональда Трампа, зробив чергову заяву про очільника Білого дому. На думку Роберта Де Ніро, Дональд Трамп становить загрозу для США. Тому актор вважає, що Трампа необхідно позбутися, адже він «руйнує країну».

Читайте також:

Теги: США Україна Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора
Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Вчора, 11:03
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Вчора, 02:26
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
19 лютого, 19:45
Пентагон підтвердив удари по наркочовнах
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей
18 лютого, 17:11
Годинник Судного дня тепер показує найвищий рівень ядерної небезпеки за всю історію
Ядерне божевілля світу та Україна. Як зупинити апокаліпсис Авторська стаття
8 лютого, 21:00
Готтумуккала невдовзі після призначення сам просив спеціальний дозвіл на використання ChatGPT
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
28 сiчня, 19:58
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
26 сiчня, 01:39
Якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування
Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися
25 сiчня, 23:45
Китай запевняє Європу, що він партнер, а не суперник
Китай придумав, як зіграти на розколі між США та Європою – Bild
24 сiчня, 18:57

Політика

Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua