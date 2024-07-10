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НАТО б’є на сполох: «Слід очікувати масованих ударів по Україні, як 8 липня»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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НАТО б’є на сполох: «Слід очікувати масованих ударів по Україні, як 8 липня»
Наслідки удару РФ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, 8 липня 2024 р.
фото: ДСНС

РФ зараз економить ракети, накопичуючи їх для майбутніх масованих ударів

НАТО очікує чергових російських диверсій і масованих ударів по Україні, подібних до того, який Київ та інші українські міста зазнали 8 липня. Про це заявив високопосадовець у НАТО у розмові з ВВС.

Перед самітом Альянсу, який проходить у Вашингтоні 9–11 липня, чиновник на умовах анонімності попередив про нову загрозу з боку РФ: «Нам слід очікувати масованих ударів, таких як цей (удар 8 липня, – ред.)».

За словами представника НАТО, РФ зараз економить ракети, накопичуючи їх для майбутніх масованих ударів. Також він нагадав, що Росія намагається чинити в Європі диверсії, підпали та вбивства. Метою таких операцій є підривання у Європейського союзу впевненості у необхідності надання допомоги Україні, пояснив співрозмовник видання.

Крім того, посадовець прокоментував становище російської економіки. За інформацією джерела, країна-агресорка може вести війну проти України протягом трьох-чотирьох років. Утім, за наявними в НАТО даними, Москва намагається знайти нових постачальників зброї та боєприпасів. Про які саме країни йдеться – співрозмовник не уточнив.

Нагадаємо, що 8 липня Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Унаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширили фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. У ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», а також у житловому будинку в Шевченківському районі Києва, який також постраждав унаслідок атаки окупантів 8 липня.

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Теги: росія НАТО війна Україна ракетна атака

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