Росія втрачає військово-морський центр у Криму

Удари українських ракет і морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі

Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Про це в інтерв’ю Reuters розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Неіжпапа зазначив, що удари українських ракет і морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів, а також виконує інші важливі функції для Росії.

«Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, сторіч. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр», – додав він.

Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, зокрема п'ять, за його словами, знищено внаслідок підриву на морських мінах, встановлених українськими військово-морськими безпілотниками поблизу Севастопольської бухти.

За словами командувача ВМС, російська військово-морська база в Новоросійську на східному узбережжі Чорного моря не має таких об'єктів, як Севастополь, який служив місцем зберігання та навантаження крилатих ракет, які використовуються військовими кораблями для нанесення авіаударів по Україні.

«Я розумію, що зараз у Новоросійську намагаються розв'язати цю проблему», – сказав військовий.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Як повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.