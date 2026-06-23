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Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року
В Україні триває 1581-й день повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили шістнадцять атак

За минулу добу зафіксовано 221 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Протягом минулої доби російські війська здійснили 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, окупанти застосували 9591 дрон-камікадзе та провели 2957 обстрілів позицій Сил оборони України і населених пунктів, зокрема 42 рази використали реактивні системи залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу противника, чотири артилерійські системи та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Водночас противник здійснив 69 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог 12 разів атакував позиції українських підрозділів у напрямках Вільчі, Козачої Лопані, Симинівки, Покаляного, Бочкового, Колодязного та поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

ВРосійські війська двічі намагалися просунутися вперед у напрямках Кучерівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 20 спроб прориву української оборони. Бої точилися в районах Новоселівки, Новомихайлівки, Копанок, а також у напрямках Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана та Діброви..

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в напрямках Рай-Олександрівки і Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив одну атаку поблизу населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська провели 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 28 штурмових дій противника. Найзапекліші бої відбувалися в районах Родинського, Василівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Дорожнього, а також у напрямках Сергіївки, Муравки, Шевченка, Вільного та Матяшевого.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники тричі намагалися атакувати в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя, однак отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 22 атаки поблизу Добропілля, Злагоди, Оленокостянтинівки та в напрямках Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки і Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Активних наступальних дій ворог не проводив.

Нагадаємо, триває 1581-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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