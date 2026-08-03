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Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 30 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 94 авіаційні удари, під час яких скинули 296 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 573 дрони-камікадзе та здійснили 3336 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 31 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських систем, сім районів зосередження живої сили та п'ять пунктів управління російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіабомби та здійснив 77 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили дев'ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Гоптівки, Нестерного, Покаляного, Анискиного, Лимана та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Відбулося сім атак російських військ у напрямках Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 10 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Лимана, Ставків, Діброви, а також у районах Новоселівки, Озерного та Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 17 штурмових дій у районах Різниківки, Закітного, Кривої Луки, а також у напрямках Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські загарбники здійснили одну наступальну дію у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 20 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Шахового, а також у напрямках Довгої Балки, Нового Шахового, Павлівки, Вільного та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 30 штурмових дій противника. Найзапекліші бої точилися в районах Котлиного, Удачного та Новомиколаївки, а також у напрямках Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Василівки, Світлого, Гулівого, Новопідгородного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 15 атак у напрямках Воздвижівки, Добропілля, Гіркого, Чарівного, Новоселівки та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1622-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: військові росія Україна окупанти війна фронт ЗСУ Покровськ

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