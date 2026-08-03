Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа

У Сімферополі, Феодосії та Саках теж пролунали вибухи

Уночі проти 3 серпня безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим – вибухи й стрілянину чули одразу в кількох містах півострова. Найнапруженіша ситуація була в Керчі, де після збиття дрона спалахнула пожежа, а один із місцевих мешканців дістав поранення уламками. Про це пише «Главком» із посиланням на моніторингові канали «Кримський вітер» та Exilenova+.

У Керчі кілька хвиль атаки, є поранений

Перші повідомлення про рух безпілотників у бік Керчі з'явилися одразу після півночі. Місцеві засоби протиповітряної оборони відкрили вогонь по одному з дронів, після чого в місті спалахнула пожежа. Попередньо йдеться про влучання по електропідстанції на вулиці Мірошника – енергооб'єкти на Керченському півострові вже неодноразово ставали ціллю подібних атак.

Близько першої години ночі очевидці повідомили про сильну стрілянину та потужний вибух у районі гори Мітрідат, а згодом – про пожежу поблизу Центрального ринку й автовокзалу, неподалік від Керченського порту, який і раніше потрапляв під удар БпЛА. За словами місцевих мешканців, над містом пройшла друга хвиля атаки.

На вулиці Карла Маркса збитий безпілотник вибухнув над приватним сектором, уламки розлетілися по проїжджій частині. Уламками поранило чоловіка – про це повідомляють підписники моніторингового каналу.

Через повітряну загрозу рух Керченським мостом тимчасово перекривали.

Вибухи прогриміли також у Сімферополі, Феодосії та Саках

Крім Керчі, вночі також повідомляли про вибухи ще в кількох районах півострова:

у Сакському районі – три потужні вибухи;

у Феодосії – стрілянина мобільних вогневих груп по безпілотниках, попередньо йдеться про приліт у районі нафтобази, яка регулярно опиняється в зоні атак;

у Сімферополі о 01:02 – два вибухи поспіль.

Офіційних коментарів окупаційної адміністрації чи російського міністерства оборони щодо наслідків нічної атаки станом на ранок не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня окупанти вже двічі перекривали рух Керченським мостом через повітряну загрозу, тоді ж вибухи лунали в Севастополі, а офіційних даних про наслідки атаки так і не з'явилося.