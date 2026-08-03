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Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа

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Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа
Енергооб'єкти на Керченському півострові вже неодноразово ставали ціллю подібних атак
фото: соцмережі

У Сімферополі, Феодосії та Саках теж пролунали вибухи 

Уночі проти 3 серпня безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим – вибухи й стрілянину чули одразу в кількох містах півострова. Найнапруженіша ситуація була в Керчі, де після збиття дрона спалахнула пожежа, а один із місцевих мешканців дістав поранення уламками. Про це пише «Главком» із посиланням на моніторингові канали «Кримський вітер» та Exilenova+.

У Керчі кілька хвиль атаки, є поранений

Перші повідомлення про рух безпілотників у бік Керчі з'явилися одразу після півночі. Місцеві засоби протиповітряної оборони відкрили вогонь по одному з дронів, після чого в місті спалахнула пожежа. Попередньо йдеться про влучання по електропідстанції на вулиці Мірошника – енергооб'єкти на Керченському півострові вже неодноразово ставали ціллю подібних атак.

Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа фото 1

Близько першої години ночі очевидці повідомили про сильну стрілянину та потужний вибух у районі гори Мітрідат, а згодом – про пожежу поблизу Центрального ринку й автовокзалу, неподалік від Керченського порту, який і раніше потрапляв під удар БпЛА. За словами місцевих мешканців, над містом пройшла друга хвиля атаки.

Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа фото 2

На вулиці Карла Маркса збитий безпілотник вибухнув над приватним сектором, уламки розлетілися по проїжджій частині. Уламками поранило чоловіка – про це повідомляють підписники моніторингового каналу.

Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа фото 3

Через повітряну загрозу рух Керченським мостом тимчасово перекривали.

Вибухи прогриміли також у Сімферополі, Феодосії та Саках

Крім Керчі, вночі також повідомляли про вибухи ще в кількох районах півострова:

  • у Сакському районі – три потужні вибухи;
  • у Феодосії – стрілянина мобільних вогневих груп по безпілотниках, попередньо йдеться про приліт у районі нафтобази, яка регулярно опиняється в зоні атак;
  • у Сімферополі о 01:02 – два вибухи поспіль.

Офіційних коментарів окупаційної адміністрації чи російського міністерства оборони щодо наслідків нічної атаки станом на ранок не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня окупанти вже двічі перекривали рух Керченським мостом через повітряну загрозу, тоді ж вибухи лунали в Севастополі, а офіційних даних про наслідки атаки так і не з'явилося.

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Теги: Крим пожежа вибух окупанти безпілотник стрілянина Керченський міст

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