ЗСУ зупинили наступ Росії на Слов'янському напрямку – ISW

Українські військові провели успішні контратаки, тоді як російська армія не змогла досягти підтвердженого просування попри активне застосування керованих авіабомб

Російські війська протягом останніх днів намагалися просунутися на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, однак підтверджених успіхів не досягли. За оцінкою аналітиків, українські військові змогли зірвати наступальні дії противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, 1 та 2 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Слов'янському напрямку, але не змогли досягти підтвердженого просування.

В ISW зазначають, що цьому сприяли успішні контратаки Сил оборони України. Зокрема, один із російських військових блогерів повідомив про контратаку українських військових поблизу Рай-Олександрівки, розташованої на схід від Слов'янська.

Водночас російські війська дедалі активніше застосовують керовані авіабомби, намагаючись підготувати умови для подальших наступальних дій на цьому напрямку.

Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях підтвердив, що вранці 2 серпня російські війська завдали удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.

Також, за оцінкою ISW, 1 та 2 серпня російська армія продовжувала наступальні дії на Костянтинівському тактичному напрямку, однак і там не досягла підтверджених результатів.

Попри це, окремі російські військові блогери заявляли про нібито просування військ РФ на південь і південний схід від Васютинського, а також на північ від Першомарівки. В ISW наголосили, що підтверджень цим твердженням немає.

Аналітики також звернули увагу, що російське командування продовжує використовувати керовані авіабомби для руйнування міської забудови. Після таких ударів окупанти намагаються заводити до населених пунктів диверсійно-штурмові групи.

За інформацією ISW, офіцер одного з українських підрозділів спеціального призначення повідомив, що російські військові продовжують проникати до Костянтинівки невеликими групами та переховуються у підвалах або зруйнованих будівлях, очікуючи на прибуття підкріплення.

Нагадаємо, що у Володимирській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Під удар потрапив склад у селі Хрястово. Інформацію про атаку спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії.