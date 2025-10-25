Головна Країна Суспільство
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 25 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 жовтня у світі відзначають Міжнародний день художника, а також Європейський день юстиції. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День народження Національної спілки художників України

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято присвячене вшануванню найбільшої всеукраїнської творчої організації, що об'єднує професійних художників і мистецтвознавців. Ця творча організація була утворена ще в 1938 році і спочатку належала до Спілки художників СРСР як українське відділення. На той час вона мала назву «Союз радянських художників України». Зараз спілка поєднує професійних художників та митців і відомі центри художніх промислів країни. Робота Спілки відіграє визначну роль у культурному житті громадян.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день художника

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Історія International Artist Day почалася у 2004 році. Святкувати цю подію запропонував відомий канадський художник Кріс Мак-Клюр, що пише полотна у стилі романтичного реалізму. Свято було започатковане, щоб підкреслити внесок художників у культурний розвиток суспільства, розповісти людству про те, що емоції та відчуття можна передавати за допомогою малюнків.

Європейський день юстиції

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Ініціатива відзначення цього дня надійшла в 2014 році від CCBE – Ради адвокатів та юридичних товариств Європи. Організація запропонувала святкувати European Day of Lawyers задля координації щорічних загальноєвропейських заходів. Мета влаштування свята – поєднати зусилля членів адвокатури та юридичних товариств у плані донесення до суспільства важливості юристів у підтримці громадянських прав.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія, які жили у Східній Малій Азії близько IV століття. Маркіян служив читцем, а Мартирій — іподияконом у Константинопольському соборі. Вони були ревними християнами та активно проповідували вчення Христа.

У часи гонінь Маркіяна і Мартирія заарештували, намагаючись змусити зректися віри. Незважаючи на тортури, вони залишилися непохитними. За це їх засудили до страти (відрізали голови). Згодом їхні мощі було перенесено до храму. Святих Маркіяна і Мартирія шанують як покровителів юристів і нотаріусів.

Народні вірування та прикмети

У народі 25 жовтня часто називали Маркіянів день або Дідівські плачі.

  • Дідівські плачі: Ця назва пов'язана з традицією поминати покійних. Вірили, що природа плаче за тими, хто відійшов у вічність (часто цього дня йшов сніг або дощ).
  • Прикмети на погоду: Якщо пташки активно годуються на землі – чекайте на ранній сніг і морози.
  • Заборони: Вважалося, що цього дня не можна сваритися та надто багато плакати чи, навпаки, надто сміятися, щоб не примножувати нещастя. Також намагалися не їсти хліб, щоб не накликати на себе важкий рік.

Історичні події

  • 1586 рік – шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;
  • 1839 рік – у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;
  • 1921 рік – розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;
  • 1929 рік – курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90 %, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;
  • 1938 рік – створюють Національну спілку художників України;
  • 1948 рік – в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;
  • 1978 рік – американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;
  • 1990 рік – ухвалюють декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена такою, що домінує;
  • 1992 рік – на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;
  • 2015 рік – місцеві вибори в Україні;
  • 2022 рік – вступ на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Іменини

День ангела святкують: Валерій, Матрона.

