Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року
Нині триває 1372-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я, Великомихайлівка, Гуляйполе, Оріхів, Новояковлівка Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, три з яких – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Синельникового та Кам’янки. 

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки. 

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів п’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби наші захисники зупинили 11 ворожих спроб просунутися вперед у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 20 атак у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. 

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулої доби здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське. 

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1372-й день повномасштабної війни в Україні.

