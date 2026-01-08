Головна Країна Події в Україні
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Дніпропетровщині виникли пожежі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Роботи щодо ліквідації наслідків тривають

Увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, з людей ніхто не постраждав. Пошкоджена інфраструктура у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото фото 1

Частина області наразі залишається без світла.

Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото фото 2
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото фото 3

Роботи щодо ліквідації наслідків ще тривають.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

До слова, зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально буде замінений автобусами.

Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

Коментарі — 0

