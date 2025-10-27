Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині: наслідки

Рятувальники загасили осередки горіння

У ніч на 27 жовтня російська терористична армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади. ДСНС показала фото наслідків, передає «Главком».

«Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС Сумщини

Як повідомлялося, цієї ночі Конотоп, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі.

Згодом стало відомо, що унаслідок російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. «Роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше», – йдеться у повідомленні Артема Кобзаря.