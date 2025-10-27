Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині: наслідки
Постраждалих немає
фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники загасили осередки горіння

У ніч на 27 жовтня російська терористична армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади. ДСНС показала фото наслідків, передає «Главком».

«Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС Сумщини

Як повідомлялося, цієї ночі Конотоп, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі.

Згодом стало відомо, що унаслідок російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. «Роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше», – йдеться у повідомленні Артема Кобзаря.

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова спроба Путіна, на свій манер переграти Карибську кризу
Карибська криза 2.0. Яку гру веде Путін
28 вересня, 11:05
Олександр Мосіюк та ведучі проєкту «Києве мій» Наталя Соколенко та Сергій Костянчук
Підняв синьо-жовтий прапор над столицею. Інтерв’ю з першим демократичним керівником Київради
24 жовтня, 07:05
Віталій Кім: «Війна завершиться в діапазоні від двох місяців до року»
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику інтерв’ю
6 жовтня, 09:30
Зеленський: Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти
Масована атака на Україну тривала понад 12 годин – Зеленський
28 вересня, 10:20
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Росія продовжує тероризувати Сумщину
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
9 жовтня, 01:12
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Основний удар окупанти завдали по столиці та Київській області
«Світе, схаменися». Зірки відреагували на масовану атаку регіонами України 28 вересня
28 вересня, 13:02
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21

Події в Україні

Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині: наслідки
Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині: наслідки
Графіки відключення світла 27 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Графіки відключення світла 27 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025 року
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua