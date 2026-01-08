Головна Країна Події в Україні
Масована атака на енергооб'єкти: Міненерго повідомило деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на енергооб'єкти: Міненерго повідомило деталі
РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської та Запорізької областей
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів

Уночі російська терористична армія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. міністра енергетики Артема Некрасова.

Унаслідок ударів два регіони були майже повністю знеструмлені. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково.

Зокрема, унаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню. У Запоріжжі електропостачання відновлено.

Також через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

До слова, зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально буде замінений автобусами.

Теги: Міненерго енергетика відключення світла

