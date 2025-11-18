Розпаковка Че Гевари. Як влип колишній віцепрем’єр

Олексій Чернишов отримав другу підозру від антикорупційних органів. Цього разу за незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації

Колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов переступив поріг судової зали у супроводі телекамер. На одне з перших запитань журналістів про його настрій, ексвисокопосадовець посміхнувся. «Ну який може бути настрій…», – ніби у себе самого перепитав Чернишов.

«Ви себе ідентифікуєте на плівках?» – поставила пряме запитання журналістка.

«Ну давайте так… Я хочу спитати: «Ви не знаєте, хто такий Че Гевара?» – на мить перехопив ініціативу топфігурант.

«Я підозрюю, що це ви», – не стала приховувати журналістка.

«Я – Чернишов, я вам так скажу… Ми хочемо повністю отримати усі діалоги, не вирвані з контексту та зробити експертизу», – міцно стояв на своєму колишній віцепрем’єр.

Через п’ять місяців після першої корупційної справи щодо Олексія Чернишова нині його ситуація стала ще більш кепською.

Колишній віцепрем’єр став одним із ключових персонажів корупційного серіалу «Мідас», який минулого тижня презентувало НАБУ на своєму Youtube-каналі. Світлину Чернишова антикорупційні «сценаристи» розмістили на відео поряд із головним фігурантом, а нині підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічом із позивним Карлсон.

Заблюрену світлину Олексія Чернишова антикорупційні сценаристи розмістили на своїх відео поряд із головним фігурантом, а нині підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічом (Карлсон) скріншот із плівок НАБУ про операцію «Мідас»

Станом на 18 листопада Олексій Чернишов (на плівках зашифрований як Че Гевара) офіційно, за даними НАБУ і САП, не входив до складу злочинної організації, якою заправляв Карлсон (Міндіч). При цьому слідство висунуло колишньому урядовцю значні звинувачення: Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

«Главком» проаналізував багато годин судових слухань у справах фігурантів операції «Мідас» та дослідив відкриті реєстри. Із опрацьованого масиву інформації чітко випливає: Олексій Чернишов таки знайомий з окремими ділками, які, за версією НАБУ, легалізовували кошти у великих обсягах. Ба більше: ексвіцепрем’єр відвідував злощасний «бекофіс» (фактично штаб-квартира корупціонерів, яку накрило слідство) на Володимирській, з подвір’я якого сам умудрився зробити дві світлини… Софіївського собору!

Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них: Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики, Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом», А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко Людмила Зоріна Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду. Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні.

Претензії до Чернишова

Слідство має три фінансові претензії до ексвіцепрем’єра. Перша – 10 лютого 2025 року Чернишов побував в офісі «пральні», де перетнувся з Олександром Цукерманом на прізвисько Шугармен. Чоловіки знайомі, щонайменше, з літа 2024 року, вважає НАБУ. У ході зустрічі Цукерман передав Чернишову $227 тис. і 96,5 тис. євро готівкою. І підкреслив: гроші зняв у «касі» (до речі, слово «каса» на записах НАБУ вживав колишній перший помічник президента і співвласник ТОВ «Квартал 95» Сергій Шефір, який теж бував у «бекофісі»).

3 березня на працівника «бекофісу» Ігоря Фурсенка (кличка Рьошик) вийшов Олексій Чернишов, попросивши знову коштів. Ці відомості Рьошик передав Шугармену, а той узгодив остаточну суму ($500 тис.) із Карлсоном. 4 березня Цукерман через невставлену слідством особу передав тодішньому віцепрем’єр-міністру пів мільйона доларів.

Третя, зафіксована антикорупційними органами, передача готівки Чернишову припала на 9 травня. До цієї фінансової операції Че Гевара залучив свою дружину Світлану, яку учасники плівок НАБУ називали «професор» та «доктор наук». Як відомо, Світлана Чернишова працює професором кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології в Національному університеті імені Тараса Шевченка.

скріншот із сайту столичного вишу

Слідство проаналізувало дзвінки дружини Чернишова, телефон якої було вилучено під час обшуку в орендованому будинку в Козині. 9 травня о 10.47 вона говорила з чоловіком Олексієм Чернишовим. А вже о 10:48 Світлана набрала Цукермана, з яким спілкувалася пів хвилини. О 10.49 вона написала повідомлення чоловіку: «Договорились».

Того ж дня о 13.52 Світлана Чернишова написала повідомлення Цукерману: «Еду на Пушкинскую» (cтоличний центр краси DMC Clinic, належить Цукерману). Через кілька хвилин таке ж саме повідомлення Чернишова написала своєму чоловіку.

9 травня 2025 року Світлана Чернишова одержала $500 тис. від Цукермана, які призначалися тодішньому віцепрем’єру Олексію Чернишову скріншот із плівок НАБУ про операцію «Мідас»

Безпосередньо у центрі краси дружина Чернишова одержала $500 тис. готівки від Цукермана.

«Протягом 10 лютого - 9 травня 2025 року Устименко та Фурсенко (Рьошик) під керівництвом Цукермана і контролем Міндіча легалізували $1,22 млн і 96,7 тис. євро (понад 55 млн грн), передавши їх у власність віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову», – йдеться у матеріалах досудового розслідування.

Окрім отримання сумнівних грошей Чернишовим, які НАБУ і САП кваліфікувало як незаконне збагачення, правоохоронці запідозрили топфігуранта у ще одному злочині –декларуванні недостовірної інформації. У поданій декларації за сім місяців 2025 року (при звільненні), а також виправленому варіанті цього документу (оприлюдненому у середині вересня) Олексій Чернишов не відобразив наявність у нього $1,22 млн і 96,7 тис. євро. За логікою правоохоронців, Чернишов, узявши корупційні кошти з «бекофісу» Міндіча-Цукермана, мав їх задекларувати.

«Династія»: як в’ється гніздечко

Куди могло піти стільки готівки, яку передано сім’ї Чернишових, антикорупційні органи не дають конкретних відповідей. На записах НАБУ є розмова Шугармена та Рьошика від 3 березня 2025 року. Чоловіки обговорюють передачу $500 тис. Че Геварі «у стройку».

скріншот із плівок НАБУ про операцію «Мідас»

У липні та жовтні цього року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, заявляли ЗМІ, стирчать вуха Олексія Чернишова та підконтрольних йому осіб.

Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі. Зазначається, що у далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.

У Козині зводиться котеджне містечко «Династія», до якого стосунок має сім’я Чернишових скріншот із відео УП

За даними аналітичної системи YouControl, у травні 2018 року у ТОВ «Блум Девелопмент» зайшов Олексій Чернишов. До переходу на роботу в органи влади йому належало 50% власності цієї компанії.

У жовтні 2019 року місце Чернишова у ТОВ «Блум Девелопмент» посіла його дружина Світлана. Вона пробула там до кінця серпня 2023 року. З того часу і до нині єдиним кінцевим бенефіціаром є мешканка Бориспільського району Лілія Лисенко.

На думку слідства, пані Лисенко є підконтрольною особою Олексію Чернишову. Зокрема, ексвіцепрем’єр виписав на неї шість довіреностей.

Крім того, за версією НАБУ, Чернишов зберігає вплив і на обслуговуючий кооператив «Сонячний берег», на який оформлено оренду викупленої земельної ділянки під забудову котеджного містечка у Козині. Наприклад, одна із колишніх співзасновників кооперативу Елла Ніколаєнко була радницею Олексія Чернишова, коли він очолював Київську ОДА (перше інтерв’ю Чернишов тоді дав «Главкому») та Міністерство розвитку громад та територій.

Сам колишній урядовець уперше прокоментував журналістам будівництво у Козині перед початком судового засідання 17 листопада. «До державних посад усе життя займався бізнесом, будував, розвивав і зробив не один якісний проєкт. Тому до вступу на посаду (голови Київської ОДА у жовтні 2019 року – «Главком») розвивав подібний проєкт (як нині у Козині – «Главком»). Усі транзакції відображено. Коли ж пішов на державну посаду, я передав усі права», – пояснив Олексій Чернишов.

«Леша – не бедный человек…»

У цілому, тему активів підозрюваного Чернишова завзято у суді піднімав прокурор антикорупційної прокуратури. За його даними, загальні доходи колишнього урядовця складають 69 млн грн, його дружини Світлани – 63 млн грн. При цьому прокурор не уточнив, про який саме період надходжень ідеться. Натомість нівелювати цю інформацію спробувала сторона захисту, говорячи, що все рухоме і нерухоме майно сім’ї ексвіцепрем’єра арештовано у рамках іншого кримінального провадження.

«Навіть арештовано нещасну квартира у Нікополі (46 «квадратів», власність Світлани Чернишової – «Главком»). До того ж заарештували рахунки дружини Світлани, яка здійснює підприємницьку діяльність (з травня 2022 року у дружини Чернишова є ФОП, основний вид діяльності якого надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – «Главком»)», – бідкався адвокат.

В історії з активами Чернишових є цікавих штрих, про який, до слова, обмовилася сторона захисту. На початку липня цього року відбувся обшук помешкання ексвіцепрем’єра, яке він орендує Козині. У гардеробній кімнаті, якою користується Світлана Чернишова, у сейфі правоохоронці вилучили 13,6 тис. євро і 1040 швейцарських франків.

У гардеробній кімнаті, якою користується Світлана Чернишова, у сейфі правоохоронці вилучили 13,6 тис. євро і 1040 швейцарських франків витяг із судового реєстру

На перший погляд, вилучена сума готівки невелика, але вона виявилася надто цінною для фігуранта. Через два місяці після обшуків Олексій Чернишов подав виправлений варіант декларації за цей рік, де відобразив вилучені кошти як спільна сумісна власність.

Олексій Чернишов відобразив у декларації вилучену готівку з сейфу дружини як спільна сумісна власність витяг із Реєстру декларацій

Подібна «легалізація» у декларації має своє пояснення. 21 жовтня до Печерського райсуду Києва надійшов позов дружини Чернишова про поділ майна подружжя. Це означає, що сім’я колишнього топпосадовця дуже хоче вивести частину майна з-під арешту. Водночас із невідомих причин протягом місяця не відбуваються жодні рухи у цій справі.

скріншот із сайту Печерського райсуду Києва

«Леша сам не бедный человек… Арестовали то, что задекларированное. Леша по розмаху живет: парк машин, парк обслуги, дом такой. Орендованый, думаю, 10-15 тис. (імовірно, тисяч доларів. Сім’я Чернишових орендує будинок у Козині площею 939,1 кв. м – «Главком»)». Ці слова слідство приписує експершому помічнику президента і співвласнику ТОВ «Квартал 95» Сергію Шефіру, який також засвітився на плівках НАБУ. Якщо припустити, що пан Шефір має рацію, то знайти Чернишову 55 млн грн на заставу (саме стільки просить прокурор у новій справі), не складатиме великих труднощів. Якщо ж буде необхідність, на поміч можуть прийти друзі та знайомі, як це було влітку цього року, коли суд призначив 120 млн грн застави.

«Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе поучаствуем. Сложимся… из кассы», – переповідав Сергій Шефір свою розмову з Чернишовим Тимуру Міндічу, яка потрапила на плівки НАБУ.

Віталій Тараненко, «Главком»