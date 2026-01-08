На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури

Головна Країна Події в Україні


Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: ДТЕК/Telegram

Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі

Енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі – працюють бригади з усієї області. Як тільки заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

До слова, зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально буде замінений автобусами.

Теги: Дніпропетровщина відключення світла ДТЕК

