У Запорізькій області відновлено електропостачання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Менш як за сім годин електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено

Енергетики відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Запоріжжяобленерго».

«Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання. Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії та професіоналізму фахівців «Запоріжжяобленерго» станом на 05:00 ранку – менш як за сім годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено», – розповів очільник компанії Андрій Стасевський.

Водночас після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. «З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново обмежити користування потужними електроприладами», – наголошує «Запоріжжяобленерго».

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Згодом на Запоріжжі всі котельні були забезпечені електроживленням та розпочали роботу у штатному режимі.

