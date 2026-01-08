У Запорізькій області відновлено електропостачання

Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація

Менш як за сім годин електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено

Енергетики відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Запоріжжяобленерго».

«Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання. Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії та професіоналізму фахівців «Запоріжжяобленерго» станом на 05:00 ранку – менш як за сім годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено», – розповів очільник компанії Андрій Стасевський.

Водночас після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. «З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново обмежити користування потужними електроприладами», – наголошує «Запоріжжяобленерго».

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Згодом на Запоріжжі всі котельні були забезпечені електроживленням та розпочали роботу у штатному режимі.