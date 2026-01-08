Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті

Комбінована атака РФ по Кривому Рогу стала найбільшою з початку вторгнення

Електротранспорт в Інгулецькому районі відновлено

7 січня Кривий Ріг на Дніпропетровщині пережив одну з найбільших комбінованих атак від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декільком локаціям в нашому місті. Станом на ранок із 8 постраждалих на стаціонарі в лікарні залишаються 2 людини. Стан середньої тяжкості, стабільні», – розповів він.

Наразі залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів.

«Аварійно відключено понад 29 тис. абонентів», – додав Вілкул.

Воду в системі на півдні міста утримують на генераторах. Ситуація стабілізована.

Було понад 30 відключених котелень, зокрема дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. На жаль по місту фіксуються пориви від гідроударів.

Лікарні працюють на генераторах. Всі пункти незламності працюють, всі отримали вказівку включати генератори при першій потребі.

Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, тобто він працює по всьому місту. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно.

Нагадаємо, 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про наслідки атаки та постраждалих.