Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті
Комбінована атака РФ по Кривому Рогу стала найбільшою з початку вторгнення
фото з відкритих джерел

Електротранспорт в Інгулецькому районі відновлено

7 січня Кривий Ріг на Дніпропетровщині пережив одну з найбільших комбінованих атак від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декільком локаціям в нашому місті. Станом на ранок із 8 постраждалих на стаціонарі в лікарні залишаються 2 людини. Стан середньої тяжкості, стабільні», – розповів він.

Наразі залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів.

«Аварійно відключено понад 29 тис. абонентів», – додав Вілкул.

Воду в системі на півдні міста утримують на генераторах. Ситуація стабілізована.

Було понад 30 відключених котелень, зокрема дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. На жаль по місту фіксуються пориви від гідроударів.

Лікарні працюють на генераторах. Всі пункти незламності працюють, всі отримали вказівку включати генератори при першій потребі.

Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, тобто він працює по всьому місту. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно.

Нагадаємо, 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про наслідки атаки та постраждалих. 

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул пункти незламності обстріл дрон росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдень 2 січня ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном
Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Миколаївщини
3 сiчня, 08:33
Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
3 сiчня, 04:15
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
2 сiчня, 02:45
Кремль не можна змусити раціонально домовитися, що б не робили Україна, Європа, Америка чи Китай
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
29 грудня, 2025, 18:08
Єдиним боєздатним активом, на який зможе розраховувати Європа, стане українська армія
Без України жодна система безпеки неможлива. Час грає проти ЄС
19 грудня, 2025, 17:27
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія
14 грудня, 2025, 07:35
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 2025, 17:53
Москва звинувачує ЄС у незаконних діях і готує позови в міжнародні суди
Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи
12 грудня, 2025, 11:26
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
11 грудня, 2025, 10:27

Події в Україні

На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті
Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото
У Запорізькій області відновлено електропостачання
У Запорізькій області відновлено електропостачання
Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua