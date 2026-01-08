Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника
колаж: glavcom.ua

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів

За минулу добу відбулося 275 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 1

Противник здійснив три атаки та 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 2

Українські війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 3

Учора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 5

Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Сіверська та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 6

Відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 7

Ворог атакував 22 рази – у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 9

Противник за вчорашній день здійснив 15 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року фото 10

Противник тричі безрезультатно намагався наблизитись до позицій українських захисників.

Нагадаємо, триває 1415-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: фронт війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
3 сiчня, 04:15
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 2025, 22:49
У вересні 2025 року Дмитра Машлая мобілізували до лав Збройних сил України
Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая
27 грудня, 2025, 09:00
Ситуація на фронті 25 грудня
Лінія фронту станом на 25 грудня 2025. Зведення Генштабу
25 грудня, 2025, 22:43
Про що насправді говорить Путін, коли обіцяє «мир»
Справжня поразка для Путіна
20 грудня, 2025, 19:01
Омбудсменка пояснила, чому навіть люди з хворобами можуть потрапити до війська
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
19 грудня, 2025, 19:00
Антоніу Кошта зробив заяву про допомогу Україні
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
19 грудня, 2025, 06:17
Морська блокада 2.0: що Захід готує для Кремля
Морська блокада 2.0: що Захід готує для Кремля
17 грудня, 2025, 13:47
Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати кішку з-під завалів після обстрілу
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
8 грудня, 2025, 16:08

Події в Україні

На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті
Наймасштабніша атака РФ по Кривому Рогу: що відбувається в місті
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото
У Запорізькій області відновлено електропостачання
У Запорізькій області відновлено електропостачання
Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026 року
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua