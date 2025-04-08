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Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 98 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 733 дрони-камікадзе та здійснили майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

8 квітня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 236 окупантів, 122 з них –  безповоротно. Також знищено один БТР, чотири автомобілі, два мотоцикли, три термінали супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА, пошкоджено одну артилерійську систему та два ворожих автомобіля.

На Харківському напрямку

Впродовж дня наші війська відбивали три атаки противника в районах Вовчанська. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили п’ять штурмів у районах Степової Новоселівки та Загризового.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Катеринівки та Колодязів. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Дві штурмові дії ворога в напрямку Григорівки відбили українські захисники.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Курдюмівки, з яких два тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Наразі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Дотепер тривають сім боєзіткнень. Під авіаударами противника опинилися населені пункти Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут та Багатир.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог десять разів атакував поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького. Дев’ять атак уже відбито, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Зірка та Толстой.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 24 атаки російських загарбників, ще п’ять боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 214 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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