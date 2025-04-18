Експерт розповів, як росіяни налаштовують цивільних проти військових в Україні

«Ми маємо розуміти: якщо не військові, то хто нас захистить? Де ці військові мають перебувати?»

Дискусії про те, чи варто військовим збиратися у густонаселених місцях, аби «не провокувати», мають небезпечний наслідок. Тоді як росіяни завжди знайдуть виправдання для своїх атак. Про це в матеріалі «Главкома» «Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Так, після кривавої трагедії в Сумах було багато розмов про те, що її нібито можна було уникнути, не анонсуючи збір військових в центрі міста. Згодом російські медіа додалися до роздування суперечок.

«У всіх дискусій щодо того, чи варто військовим збиратися у густонаселених місцях, аби «не провокувати», є ще один небезпечний наслідок. Цивільні просто боятимуться будь-якого сусідства чи перетину з військовими, бо це буде асоціюватися у них з можливим «прильотом» в будинок чи кафе… І росіяни своїми нехитрими ІПСО провокують такий водорозділ», – пояснив Флеш.

Експерт пояснив, що у всіх прифронтових містах є військові, вони «нікуди звідти не подінуться».

«Ми їх не згорнемо, не виведемо, не переведемо, бо вони постійно щось роблять. Десь зустрілися двоє людей, десь нагородили трьох, десь у кафе зайшло п'ять чоловік…», – підкреслив фахівець. Він додав, що будь-який з цих фактів може «витекти» до противника, а той знайде привід для виправдання ударів «Іскандерами».

Бескрестнов вважає, що таким чином, зокрема, серед мирного населення «формується негативне ставлення до військових», чого і домагається наш супротивник.

«Але водночас ми маємо розуміти – якщо не військові, то хто нас захистить? Де ці військові мають перебувати? Всі ці підрозділи і так перебувають в полях за містом. В самому місті не живуть полки, батальйони та бригади. Також немає жодних складів з технікою та зброєю», – пояснив експерт. Він додав, що водночас у місті перебувають командири, бо вони взаємодіють із місцевою адміністрацією, з мерією, з логістикою, і їм там «простіше перебувати, аби вирішувати» певні питання.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Сергієм Бескрестновим, у якій він розповів, які нові проблеми постають перед ЗСУ та цивільними на Сумському напрямку, яким чином ворог полює на військових та як знизити ймовірність ударів «іскандерами».

Як відомо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент відреагував на цинічну ворожу атаку. РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами. Унаслідок обстрілу Сум загинули 35 людей та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них – діти.