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Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 114 КАБ, здійснив 931 удар дронами-камікадзе та 4218 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 квітня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 92 та поранили 96 окупантів, знищили десять автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири квадроцикли, радіолокаційну станцію «Єнот» та антену БпЛА, суттєво пошкодили 152-мм самохідну гаубицю та два міномети.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Уди та Козача Лопань.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на наші укріплення у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового. Наші оборонці успішно відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки. Триває шість боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагались просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського. Два бої тривають.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі атаки поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших захисників у бік Дружби та в районі Торецька. Усі атаки зупинено.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 42 штурми. Найбільша активність спостерігається в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки. Триває десять боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Гродівка.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог двічі без успіху намагався прорватися поблизу Костянтинополя та в напрямку Багатиря.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

З початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення. Окрім того, ворог завдав 40 авіаударів, застосувавши 54 КАБ, та здійснив 305 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із РСЗВ.

Лінія фронту станом на 10 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1142-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ ворог Генштаб

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