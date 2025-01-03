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Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2025 року
Ситуація на фронті 3 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2025 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Учора на цьому напрямку українські захисники знешкодили 37 окупантів, знищили 32 БпЛА, місце зберігання боєприпасів та засіб зв’язку, також пошкодили артсистему та три одиниці автомобільної техніки.

На Куп’янському напрямку

Противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Западного, Дворічної та Кругляківки. Українські захисники відбили одну атаку, ще дві – наразі тривають.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Дотепер точаться чотири бої.

На Сіверському напрямку

Упродовж минулої доби ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири атаки успішно відбили наші захисники, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. Дотепер продовжуються два бойові зіткнення.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат – учора на цьому напрямку українські воїни знешкодили 259 окупантів, 113 з них – безповоротно. Також знищено БМП, два автомобілі, антену управління БпЛА, засіб супутникового зв’язку та мотоцикл, також пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту противника.

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 22 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Курахове, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 20 наступальних дій неподалік Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки. Шість боєзіткнень досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

У Курській області

Українські захисники відбили сім ворожих атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Учора за ефективну бойову роботу було відзначено воїнів 108-ї окремої бригади територіальної оборони та 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Нагадаємо, триває 1045-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна ЗСУ фронт Генштаб

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