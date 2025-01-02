Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту

Головні партнери України не сумніваються у здатності нашої держави вистояти

Ситуація на сході України лишається однією з найскладніших. Утім, буде робитися все можливе, аби стабілізувати її уже в січні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.

Нині росіяни мають певні просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що РФ зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

«Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли… Є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки… Цей пазл залежить від багатьох деталей», – пояснив Зеленський.

За його словами, стабілізувати ситуацію можна буде не лише завдяки зброї, а й із допомогою того контингенту, який зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.

«Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати, і, згідно з нашими шляхами стабілізації фронту, мають наші військові це виконати. Є таке завдання. Подивимось, але на це розраховуємо», – наголосив глава держави.

Він зауважив, що головні партнери України не сумніваються у здатності нашої держави вистояти, але просування ворога на фронті дає аргументи «несоюзникам» говорити про «замороження конфлікту», якого дуже хоче Росія.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, восени й узимку 2024 року Україна відбила операції Росії щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя.

Крім того, Зеленський переконаний, що Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося.

Також Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.