Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту
Володимир та Олена Зеленські дали інтерв'ю українським журналістам
скриншот відео

Головні партнери України не сумніваються у здатності нашої держави вистояти

Ситуація на сході України лишається однією з найскладніших. Утім, буде робитися все можливе, аби стабілізувати її уже в січні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.

Нині росіяни мають певні просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що РФ зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

«Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли… Є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки… Цей пазл залежить від багатьох деталей», – пояснив Зеленський.

За його словами, стабілізувати ситуацію можна буде не лише завдяки зброї, а й із допомогою того контингенту, який зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.

«Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати, і, згідно з нашими шляхами стабілізації фронту, мають наші військові це виконати. Є таке завдання. Подивимось, але на це розраховуємо», – наголосив глава держави.

Він зауважив, що головні партнери України не сумніваються у здатності нашої держави вистояти, але просування ворога на фронті дає аргументи «несоюзникам» говорити про «замороження конфлікту», якого дуже хоче Росія.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, восени й узимку 2024 року Україна відбила операції Росії щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. 

Крім того, Зеленський переконаний, що Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося.

Також Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: фронт війна Донбас Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Мелофон створював ремікси на треки гуртів Latexfauna та «Скрябін»
На війні загинув музикант і військовий Юрій Мелофон
5 грудня, 2024, 16:19
ЗСУ: 12 кроків вперед. Підсумки 2024 року
ЗСУ: 12 кроків вперед. Підсумки 2024 року армія
30 грудня, 2024, 17:15
Втрати РФ восени становили 53 солдати на квадратний кілометр захопленої території України
Під час наступів цієї осені РФ втратила майже 126 тис. військових – ISW
6 грудня, 2024, 06:36
Зеленський зробив заяву про втрати України у війні
Зеленський повідомив, скільки українських бійців загинули на війні
8 грудня, 2024, 13:01
Звіт ISW щодо війни в Україні 13 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках – карти ISW
13 грудня, 2024, 04:36
Володимир Зеленський і Марк Рютте у Брюсселі, 18 грудня 2024 р.
Посилення ППО й гарантії безпеки: підсумки зустрічі Зеленського і Рютте у Брюсселі
19 грудня, 2024, 00:55
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
23 грудня, 2024, 18:31
Якщо Росію не перемогти, вона відновить сили і піде в наступ знову, переконаний Лютий
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим
22 грудня, 2024, 21:33
Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент
Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент
30 грудня, 2024, 22:49

Події в Україні

Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту
Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту
Глава Міненерго розповів, коли Україна припинить експорт електроенергії
Глава Міненерго розповів, коли Україна припинить експорт електроенергії
Ураження командного пункту росіян на Курщині, енергетична криза у Придністров'ї. Головне за 2 січня
Ураження командного пункту росіян на Курщині, енергетична криза у Придністров'ї. Головне за 2 січня
На Миколаївщині через російську атаку тонни олії витекли в Південний Буг
На Миколаївщині через російську атаку тонни олії витекли в Південний Буг
Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ
Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ
На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття
На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
45K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
23K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua