Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання: що відомо

Посилено захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах бойових дій і виконують бойові або службові завдання протягом щонайменше шести місяців

Кабінет міністрів затвердив новий механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців (та осіб без громадянства). Мова про тих, хто допомагає військовим або воює за Україну. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Повідомляється, що стосовно іноземців (та осіб без громадянства) уточнено підставу для видачі посвідки на проживання. За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, це захистить іноземців-волонтерів, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та іншої допомоги.

Також посилюється захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах бойових дій і виконують бойові або службові завдання протягом щонайменше шести місяців.

Урядова постанова визначає:

механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надавали допомогу військовим підрозділам у районах ведення бойових дій;

вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (чи їхнього представника);

порядок і строки розгляду звернення Міноборони та МВС;

оформлення командиром інформаційної довідки, що підтверджує факт допомоги військовим підрозділом, перебування в районах бойових дій, виконання бойових або службових завдань;

механізм направлення документів до Державної міграційної служби, які є підставою для видачі посвідки на проживання.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

А 7 серпня, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який має на меті удосконалення процесів набуття та збереження громадянства України Згідно з документом, буде визначено допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття і поновлення громадянства для певних категорій іноземців, включаючи спрощений порядок.

Множинність громадянства (підданства) дозволяється у наступних випадках:

Дитина за народженням отримує громадянство України та громадянство іншої держави або держав.

Дитина, яка є громадянином України, набуває громадянство або підданство своїх усиновлювачів-іноземців.

Громадянин України автоматично набуває інше громадянство або підданство внаслідок одруження з іноземцем.

Громадянин України, який досяг повноліття, автоматично набуває іншого громадянства або підданства через законодавство іноземної держави, якщо не отримав документ, що підтверджує це громадянство.

Іноземці, які є громадянами держав, включених до переліку для спрощеного набуття українського громадянства, можуть отримати його у спрощеному порядку.

Громадяни України можуть набувати громадянство держав, що входять до переліку для спрощеного набуття українського громадянства.

Множинність громадянства не допускається для осіб, які мають громадянство держав, визнаних Верховною Радою України агресорами або окупантами, а також для тих, хто має громадянство держав, що не визнають територіальну цілісність України, включаючи ті, що голосували проти Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України.

Законопроєкт також деталізує умови набуття громадянства за народженням, територіальним походженням та процес прийняття до громадянства України.

Комітет Верховної Ради з прав людини підтримав законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство.