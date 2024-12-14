Окупанти вночі запустили по Україні понад 130 «Шахедів»: як відпрацювала ППО

72 безпілотники були локаційно втрачені

Російські загарбники вночі атакували Україну 132 ворожими БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 14 грудня 2024 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – РФ», – йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили 58 ворожих цілей, 72 безпілотники були локаційно втрачені, ще два – повернулись в Росію.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок атаки пошкоджено кілька будівель.

До слова, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.