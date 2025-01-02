На Миколаївщині через російську атаку тонни олії витекли в Південний Буг

Під час чергової атаки ворог пошкодив резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства

Через падіння уламків російського безпілотника у ніч на 28 грудня у Миколаєві було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Це спричинило її витік в Південний Буг, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючі бонові загородження, які фахівці 10-го державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії», – написав Сєнкевич.

Як зазначив мер, впродовж усього часу спеціалісти змогли відкачати 25 тонн олії. Наразі роботи тривають.

За його словами, вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження.

У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. Будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

Також повідомлялося, що під час ворожої атаки на Київ у новорічну ніч ударні дрони росіян змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в Офіс президента. Також внаслідок ворожої атаки були пошкоджені адміністративні будівлі Верховної Ради.

До слова, внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур.