Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині
Уражена техніка окупантів внаслідок атаки ЗСУ
скріншот з відео

Українські воїни вдарили по російських військах у населеному пункті Мар’їне

Сьогодні, 2 січня, Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначають військові, було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

«Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Генштаб пообіцяв, що Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування РФ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Збройні сили України вдарили по місцю дислокації російських військ у селі Івановське Рильського району Курської області.

Як заявив виконувач обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн, один з ударів стався безпосередньо по будівлі Будинку культури. Раніше з'явилася інформація, що саме там відбувалося нагородження військовослужбовців 810-ї бригади збройних сил РФ. Зокрема, на кадрах помітно російську військову техніку, зокрема УАЗи і «Урал».

Керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про вдалий удар та значні втрати росіян.

Раніше Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ Генштаб війна Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіт Келлог
«План Келлога» не новий. Чи є більш дієві ідеї припинення війни в Україні
3 грудня, 2024, 09:14
«План Келлога» не має сенсу
Чи спрацює «план Келлога»
4 грудня, 2024, 09:29
«Всі ми – і на фронті, й у тилу – рятуємо Україну»
Український солдат зробив Америку великою, а Росію – малою
23 грудня, 2024, 14:57
Контакт з інопланетянами, «знищення Європи» і смерть Путіна. Що обіцяють провидці на 2025 рік
Контакт з інопланетянами, «знищення Європи» і смерть Путіна. Що обіцяють провидці на 2025 рік Прогнози
Вчора, 20:00
14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
15 грудня, 2024, 09:21
Лубінець: «На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку – від 30 до 45 років»
Лубінець розповів, чи треба знижувати мобілізаційний вік
18 грудня, 2024, 11:31
Віталій Царенко був мобілізований до лав Збройних Сил України 8 вересня 2022 року
Став на захист України на початку війни. Згадаймо Віталія Царенка
25 грудня, 2024, 09:00
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
23 грудня, 2024, 18:31
Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко наголосила, що умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, «залишаються незмінними»
Росія відкидає можливість перегляду умов для переговорів з Україною – ISW
25 грудня, 2024, 04:52

Політика

Трамп влаштує «мітинг перемоги» перед інавгурацією
Трамп влаштує «мітинг перемоги» перед інавгурацією
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині
ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)
ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)
Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані готувався вбити свою родину – CNN
Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані готувався вбити свою родину – CNN
Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ
Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
30K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
13K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua