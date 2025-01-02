Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині

Українські воїни вдарили по російських військах у населеному пункті Мар’їне

Сьогодні, 2 січня, Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначають військові, було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

«Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Генштаб пообіцяв, що Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування РФ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Збройні сили України вдарили по місцю дислокації російських військ у селі Івановське Рильського району Курської області.

Як заявив виконувач обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн, один з ударів стався безпосередньо по будівлі Будинку культури. Раніше з'явилася інформація, що саме там відбувалося нагородження військовослужбовців 810-ї бригади збройних сил РФ. Зокрема, на кадрах помітно російську військову техніку, зокрема УАЗи і «Урал».

💥💥На Курщині приліт у будинок культури в н.п. Івановскоє, пишуть місцеві пабліки



Поруч з будівлею можна побачити військові УАЗіки та «Урал», тому ймовірно в самому БК було місце розташування особового складу 810 бригади рф pic.twitter.com/UBFTdKAgc8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 2, 2025

Керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про вдалий удар та значні втрати росіян.

Раніше Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.