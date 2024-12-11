Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди

Один із найдешевших лотів, що виставлений на інтернет-аукціонах, – медаль «За взяття Бахмута»

На інтернет-аукціонах росіяни масово розпродають відзнаки та медалі за участь у так званій «СВО» (під цією абревіатурою російські злочинці маскують війну, яку розв’язали проти України). Як повідомляє «Главком», ціни та «комплектація» окупаційних нагород різні: хтось реалізує просто брязкальця за малі гроші, а хтось продає більш «вагомі» медалі – разом з порожніми посвідченнями, в які можна вписати чиє завгодно ім’я.

Оголошення про продаж медалі учаснику «СВО» Скриншот з інтернет-оголошення

Різниця у цінах на російські відзнаки Скриншот з інтернет-оголошення

Середня ціна «звичайної» медалі – 400 рублів (приблизно 120 грн). Ті, що мають у комплекті коробки до медалей та порожні посвідчення – від 900 рублів (приблизно 270 грн). Один з найдорожчих лотів, що вдалося зустріти, це медаль «За боевые отличия»: 35 тисяч рублів (приблизно 10 500 грн).