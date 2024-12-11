Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди
Середня ціна «звичайної» медалі, яку продають росіяни – 400 рублів (приблизно 120 грн)
фото з відкритих джерел

Один із найдешевших лотів, що виставлений на інтернет-аукціонах, – медаль «За взяття Бахмута»

На інтернет-аукціонах росіяни масово розпродають відзнаки та медалі за участь у так званій «СВО» (під цією абревіатурою російські злочинці маскують війну, яку розв’язали проти України). Як повідомляє «Главком», ціни та «комплектація» окупаційних нагород різні: хтось реалізує просто брязкальця за малі гроші, а хтось продає більш «вагомі» медалі – разом з порожніми посвідченнями, в які можна вписати чиє завгодно ім’я.

Оголошення про продаж медалі учаснику «СВО»
Оголошення про продаж медалі учаснику «СВО»
Скриншот з інтернет-оголошення
Різниця у цінах на російські відзнаки
Різниця у цінах на російські відзнаки
Скриншот з інтернет-оголошення

Середня ціна «звичайної» медалі – 400 рублів (приблизно 120 грн). Ті, що мають у комплекті коробки до медалей та порожні посвідчення – від 900 рублів (приблизно 270 грн). Один з найдорожчих лотів, що вдалося зустріти, це медаль «За боевые отличия»: 35 тисяч рублів (приблизно 10 500 грн).

Читайте також:

Теги: путінський режим Україна державні нагороди росіяни війна росія окупанти Міноборони РФ медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року»
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
12 листопада, 18:04
Герой України Юрій Жуковець: Наші люди стримували ворога, а населення Курщини опору нам не чинило
Герой України Юрій Жуковець: Наші люди стримували ворога, а населення Курщини опору нам не чинило країна героїв
12 листопада, 14:00
Чехія відновила закупівлю газу із РФ
Чехія знову закуповує російський газ – Bloomberg
16 листопада, 01:00
Ситуація на фронті 19 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року
19 листопада, 00:00
Без державної підтримки Україна може втратити 25% своєї промисловості
Без державної підтримки Україна може втратити 25% своєї промисловості – ЗМІ
26 листопада, 14:32
Павло Ґрод: Я народжений в Канаді. Але для моїх дітей українська мова є нашою домашньою
Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»
8 грудня, 05:30
Павло Ґрод розповів про українську діаспору у Данії
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
9 грудня, 05:00
Більшу частину свого життя стапший лейтенант на позивний Тихий присвятив захисту Батьківщини
Серце захисника не витримало. Згадаймо старшого лейтенанта Сергія Петрину
Вчора, 09:00
Дональд Трамп-молодший знову глузує з президента України
Син Трампа та Маск відзначилися черговою антиукраїнською витівкою
Вчора, 17:23

Соціум

Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди
Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди
«Безвідповідальний вибір»: ремонт Нотр-Даму у Парижі може мати наслідки
«Безвідповідальний вибір»: ремонт Нотр-Даму у Парижі може мати наслідки
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
Ізраїль знищив військовий флот Сирії: деталі від Міноборони
Ізраїль знищив військовий флот Сирії: деталі від Міноборони
Окупанти виставили на аукціон сувенір – посічений дорожній вказівник з Донбасу (фото)
Окупанти виставили на аукціон сувенір – посічений дорожній вказівник з Донбасу (фото)
США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності
США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
61K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
33K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
28K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії

Новини

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua