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Служба зовнішньої розвідки повідомила, скільки російських в'язнів воює проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Служба зовнішньої розвідки повідомила, скільки російських в'язнів воює проти України
Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату в $1718
фото з відкритих джерел

У російських колоніях і тюрмах станом на 2024 рік перебувало до 350 тис. ув’язнених

Станом на листопад 2024 року Росія залучила для участі у війні проти України від 140 до 180 тис. осіб, що відбували покарання у в'язницях. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Так, 1 січня набула чинності постанова російського уряду, що скасовує одноразову грошову виплату ув'язненим за підписання контракту з Міністерством оборони Росії для участі у війні. Як зазначають розвідники, скасування виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів.

Раніше ув'язнені отримували за контракт одноразову виплату в $1718. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до $3524. Водночас ув'язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники так званих добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб удвічі-вчетверо нижча, ніж в інших окупантів.

Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало від 300 до 350 тис. ув'язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тис. російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу.

До слова, Росія активно залучає до війни проти України десятки тисяч ув’язнених та посилює набір нових військовослужбовців до армії.

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Теги: в'язниця росія росіяни війна окупанти

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