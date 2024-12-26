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Чеська компанія таємно поставила критичне обладнання для української АЕС

Ірина Бура
glavcom.ua
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Чеська компанія таємно поставила критичне обладнання для української АЕС
Ці прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільне постачання електроенергії в Україні
фото: Novinky

Доставка обладнання здійснювалась через неодноразові атаки Росії

Чеська компанія Plzeňská Škoda JS з групи ČEZ таємно поставила в Україну вісім нових приводів для реакторів АЕС у Рівненській області. Про це повідомляє Novinky.

Речник інжинірингової компанії Карел Самец в Пльзені пояснив, що доставка обладнання здійснювалась через неодноразові атаки Росії.

Він пояснив, що ці прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільне постачання електроенергії в Україні.

«В місті Рівне знаходиться одна з чотирьох атомних електростанцій в країні, яка розташована недалеко від кордону з Польщею та Білорусією. Нещодавно компанія ÚJV Řež, яка також займається групою ČEZ, виготовила та поставила спеціальний кабель для посилення захисного корпусу реактора. Він важить тринадцять тонн і має розміри сто сімдесят три метри», –   сказав Карл Семец.

Інша компанія цієї групи – ÚJV Řež – виготовила та поставила спеціальний кабель вагою 13 тонн і має розміри сто сімдесят три метри. Він призначений для посилення захисної будівлі реактора.

За умовами договору, компанія Škoda JS відправила на Рівненську АЕС 76 одиниць накопичувачів. Основна частина обладнання вже введена в експлуатацію. Запасні пристрої призначені для заміни за необхідністю. Вартість контракту є конфіденційною інформацією відповідно до побажань клієнта.

ŠKODA JS наразі є єдиним виробником у світі, який може постачати цей тип приводів на українські атомні електростанції. Інший альтернативний виробник – тільки Росія, зазначає видання.

У компанії розраховують на розширення співробітництва, в тому числі й з Південноукраїнською АЕС. ŠKODA JS також активно працює у зв’язку з уже оприлюдненим планом розширення Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, 25 грудня українська енергетика знову опинилася під масованим ударом РФ.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: росія Skoda Рівне АЕС обстріл Чехія війна енергетика окупанти ворог

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