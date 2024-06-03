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Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат
Загальна кількість атак росіян на позиції українських військ з початку доби складає вже 102
фото: Генштаб

Загарбники посилили атаки на Оріхівському напрямку

Протягом сьогоднішнього дня російські загарбники посилили свої активні дії на Оріховському напрямку. Бойові дії тривали у районі Малої Токмачки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу,  загальна кількість атак росіян на позиції українських військ з початку доби складає вже 102. Попри це українські військові продовжують стійко тримати оборону та знищувати наступальний потенціал ворога.

Наразі ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Там росіяни вже атакували протягом дня сім разів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку 

Відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Білгорода і Шебекіно (РФ). 

На Куп’янському напрямку 

Російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку 

Кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. Десять з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку 

Наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки. На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.

Після перегрупування своїх сил Росія на початку травня 2024 року почала повторний наступ на півночі Харківської області. Наразі там тривають постійні обстріли прикордонних населених пунктів, а росіяни змогли частково просунутись до міста Вовчанськ.

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Теги: росія Генштаб військові втрати ворог наступ росіяни

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