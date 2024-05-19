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Нічна атака на Київщину: де збивали дрони і які наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на Київщину: де збивали дрони і які наслідки
Захисники неба збили всі безпілотники, запущені ворогом у ніч проти 19 травня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалих та влучань в об’єкти інфраструктури немає

Уночі ворог запустив по Київській області дрони-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО. Всі цілі ворога знищені. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За даними очільника регіону, всі «Шахеди» було збито поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Усі ворожі цілі були збиті у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях. Одеський мер Геннадій Труханов розповів, що ворожий дрон вночі було збито, зокрема, й над Одесою. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Міський голова показав фото збитого безпілотника.

До відома, нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

Читайте також: Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: дрон Київщина обстріл війна

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