Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 14 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7496 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
- артилерійських систем – 12515 (+28) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
- літаків – 351 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 14 травня:
- у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – п'ять суден; до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму.
Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
У результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, наразі триває 811-й день повномасштабної війни в Україні.
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