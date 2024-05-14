Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Наразі триває 811-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 7496 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
  • артилерійських систем – 12515 (+28) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
  • літаків – 351 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 14 травня:

  • у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – п'ять суден; до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей.

Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3

Нагадаємо, наразі триває 811-й день повномасштабної війни в Україні.  

Теги: Генштаб втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Patriot та PzH 2000, які нам Нідерланди передавали у травні 2023 року
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
18 квiтня, 13:59
Росіяни вирішили перейти до наступу на напрямках, які до того вважались другорядними
Перший тиждень російського «великого наступу»
21 квiтня, 13:49
Боєприпас має зайняти ту ж нішу, що і російський «Ланцет»
Аналог «Ланцету»: розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
15 квiтня, 17:23
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
23 квiтня, 05:37
Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень
114 боїв за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
26 квiтня, 07:17
Біля Часового Яру ворог застосовує таку ж тактику, як на підступах до Авдіївки взимку
ЗСУ вибили окупантів і повернули позиції південніше Іванівського
28 квiтня, 17:02
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року
8 травня, 07:44
Українцям пообіцяли допомогу із орендою житла
Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість
12 травня, 19:50
Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області
Наступ на Харківщину: аналітики пояснили причетність Заходу
Вчора, 08:02

Події в Україні

Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
Удар по Харкову: стало відомо про постраждалих
Удар по Харкову: стало відомо про постраждалих
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Росіяни намагаються створити буферну зону на Харківщині – ISW
Росіяни намагаються створити буферну зону на Харківщині – ISW
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
386K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
14K
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
13K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
9398
Росія заявила, що навчилася ремонтувати двигуни західних літаків
7561
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
7539
Чоловіків заохочуватимуть мобілізуватися до війська: депутат розповів подробиці

Новини

Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua