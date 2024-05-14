Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наразі триває 811-й день повномасштабної війни в Україні

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,

танків ‒ 7496 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,

артилерійських систем – 12515 (+28) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+1) од,

літаків – 351 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),

крилаті ракети ‒ 2197 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)

Активність флоту окупантів станом на 14 травня:

у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – п'ять суден; до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, наразі триває 811-й день повномасштабної війни в Україні.