«Нове далекобійне озброєння для України»: Вікторія Нуланд заінтригувала заявою

Політикиня наголосила, що за останні три роки США надали Києву багато військової та економічної підтримки

Нуланд: Половина пакету, схваленого Конгресом, призначена на довгострокові вкладення в ЗСУ

Цього літа на фронті українські війська зможуть використовувати новітнє американське озброєння. Про це заявила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню «Медуза».

«Потреби України зростають, але, я думаю, ми продовжимо їй допомагати – зокрема новими та далекобійними озброєннями, які ви побачите в роботі на фронті вже цього літа», – повідомила Нуланд.

Політикиня наголосила, що за останні три роки США надали Києву багато військової та економічної підтримки.

«Але поки ми, наші європейські та азіатські союзники дають Україні дедалі більше грошей, Путін створює дедалі більше збитків. За деякими оцінками, на фронті зараз гине по тисячі російських чоловіків на день – лише заради того, щоб просунутися на кілька кілометрів та взяти кілька сіл», – підкреслює колишня заступниця держсекретаря США.

За її словами, половина пакету, схваленого Конгресом, призначена на довгострокові вкладення в українську армію. Нуланд пояснює, що такий крок дає розуміння Путіну, що ЗСУ за цей час стануть лише сильнішими, а не навпаки.

Нагадаємо, міністерство оборони США розкрило вміст нового пакета військового допомоги на $400 млн. Зокрема, він містить боєприпаси для систем Patriot, Nasams, Himars та артилерійські снаряди.

Однак, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.