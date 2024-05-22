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Використання Україною нової зброї США зупинило окупантів на Харківщині – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Використання Україною нової зброї США зупинило окупантів на Харківщині – Bild
ЗСУ активно використовують проти окупантів бомби Glsdb, Javelin та артилерійські снаряди калібру 155 мм
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Просування російської армії зупинилося через 11 днів після переходу держкордону на півночі Харківської області

Силам оборони України вдалося зупинити наступ окупаційних військ Російської Федерації на Харківщині Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив аналітик німецького Bild Юліан Рьопке.

Зазначається, що просування російської армії застопорилося через 11 днів після переходу держкордону на півночі Харківської області.

Ситуація біля населено пункту Липці
Ситуація біля населено пункту Липці
фото: Bild

Рьопке наголошує, що у напрямку села Липці росіяни залишаються у тих самих прикордонних селах, які їм вдалося захопити у перші три дні наступу.

Тим часом у районі Вовчанська тривають бої за місто. Втім, на його околицях також немає практично жодного поступу.

Ситуація біля Вовчанська
Ситуація біля Вовчанська
фото: Bild

Використання Україною нової американської зброї зупинило просування загарбників. ЗСУ активно використовуються бомби Glsdb, Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм. Таке ж озброєння надійшло і на лінію фронту на Донеччині.

«За один понеділок, 20 травня, збройних сил РФ втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Проте російське командування продовжує кидати війська у самогубні атаки», – йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, російські війська підтвердили просування поблизу Вовчанська, Кліщіївки, Авдіївки та Донецька.

Як повідомлялося, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.

До слова, на початку нового наступу на Харківщині російські окупанти застосували зовсім нову тактику, що стало однією з причин його успіху у перші дні битви.

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Теги: окупанти війна США зброя росія озброєння

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