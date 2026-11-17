Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, Керченський міст зазнав значних ушкоджень після атаки ЗСУ, а у Кемеровській області Росії впав російський військовий літак Ан-12.

«Главком» склав добірку головних подій за день 17 листопада.

Керченський міст під загрозою обвалу

Пошкодження мосту після атаки фото: соціальні мережі

Керченський міст, який з'єднує територію Росії з тимчасово окупованим півостровом, зазнав повторних атак 16 та 17 листопада. У мережі з'явилися повідомлення про деформацію автомобільної арки, пошкодження дорожнього полотна та можливе падіння частини конструкцій у Керченську протоку.

Про що союзники України домовилися на «Рамштайні»

Зустріч у Брюсселі 17 листопада стала 37-м засіданням Контактної групи з питань оборони України фото: Міністерство оборони України

Серед ключових рішень – понад тисяча ракет для ППО від Великої Британії, фінансування закупівлі американських ракет для Patriot, а також просування співпраці щодо винищувачів Gripen.

Франція підтвердила присутність своїх військ в Україні

Ідеться про невеликі групи військовослужбовців, які працюють під керівництвом французького генерала фото: Armée de Terre

Франція підтвердила присутність своїх військовослужбовців на території України, однак заперечила їхню участь у бойових діях. Французькі військові допомагають навчати українських захисників, а також обслуговувати та ремонтувати передану Україні військову техніку.

Молдова закрила небо через шахед, який кружляв над столицею

Місцеві ЗМІ публікують відео, що попри заяви військових, російський дрон не просто наблизився до столиці, а зробив декілька кіл над районами міста фото: кадр з відео

У Молдові зафіксувано безпілотник типу Shahed, який рухався в напрямку Кишинева. О 16:27 з міркувань безпеки влада обмежила весь повітряний простір країни.

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