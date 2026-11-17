Пошкодження Кримського мосту, авіакатастрофа в Росії та підсумки «Рамштайну»: головне за день 17 листопада
Дайджест новин, які сталися вдень 17 листопада 2026 року
Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, Керченський міст зазнав значних ушкоджень після атаки ЗСУ, а у Кемеровській області Росії впав російський військовий літак Ан-12.
«Главком» склав добірку головних подій за день 17 листопада.
Керченський міст під загрозою обвалу
Керченський міст, який з'єднує територію Росії з тимчасово окупованим півостровом, зазнав повторних атак 16 та 17 листопада. У мережі з'явилися повідомлення про деформацію автомобільної арки, пошкодження дорожнього полотна та можливе падіння частини конструкцій у Керченську протоку.
Про що союзники України домовилися на «Рамштайні»
Серед ключових рішень – понад тисяча ракет для ППО від Великої Британії, фінансування закупівлі американських ракет для Patriot, а також просування співпраці щодо винищувачів Gripen.
Франція підтвердила присутність своїх військ в Україні
Франція підтвердила присутність своїх військовослужбовців на території України, однак заперечила їхню участь у бойових діях. Французькі військові допомагають навчати українських захисників, а також обслуговувати та ремонтувати передану Україні військову техніку.
Молдова закрила небо через шахед, який кружляв над столицею
У Молдові зафіксувано безпілотник типу Shahed, який рухався в напрямку Кишинева. О 16:27 з міркувань безпеки влада обмежила весь повітряний простір країни.
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