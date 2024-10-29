Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову та Кривому Рогу та показав фото наслідків

Президент України звернувся до світових лідерів із закликом про підтримку

Країни Західного світу повинні посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб змусити його зупинити військову агресію та обстріли цивільних об'єктів в Україні. Політика «умиротворення» лише стимулює Кремль до подальшого загострення конфлікту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Український президент повідомив, що в понеділок, 28 жовтня, російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові, яка є однією з найвідоміших у світі споруд у стилі конструктивізму.

Глава держави також зазначив, що Будинок Державної промисловості (Держпром) у Харкові знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

«У Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок, спричинивши пожежу. Багато інших українських міст та громад зазнали обстрілів цього вечора», – сказав Зеленський.

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Наслідки атаки росіян Фото: Telegram Володимира Зеленського

У цьому контексті президент висловив необхідність для міжнародної спільноти посилити тиск на російського диктатора, щоб змусити його припинити терор проти України. Він також нагадав, що «політика умиротворення» агресорів є хибною і лише сприяє подальшій ескалації.

«Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним – ред.) додає йому впевненості. Кожна люб'язна усмішка зміцнює його віру в те, що його злочини можуть залишитися безкарними», – підкреслив Зеленський.

За його словами, замість спроб догодити главі Кремля потрібно «змусити його до миру нашою колективною рішучістю».

«Умиротворення ніколи не приносить миру – воно лише підсилює апетит агресора. Натомість ми маємо ізолювати агресора і посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор. Дотримання спільних принципів рятує життя та культурну спадщину, а їхнє ігнорування приносить смерть і руйнування», – йдеться в заяві Зеленського.

Окрім того, український президент оприлюднив фотографії наслідків російських авіаударів по Харкову та Кривому Рогу 28 жовтня.