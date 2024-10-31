Глава казначейства Полтавщини задекларував $62 млн готівки. Реакція українців

Чиновник зазначає: таке збільшення готівкових активів пов’язане зі спадщиною

Начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків. Про це свідчать дані з Державного реєстру декларацій.

Верига вказав, що збільшення готівкових активів пов’язане зі спадщиною. У квітні 2023 року він задекларував отримання від матері, Юстини Вериги, 5,92 млн грн в іноземній валюті та 3,55 млн грн у злитках.

скріншот із Державного реєстру декларацій

У жовтні посадовець вніс дані про спадщину від батька, Ореста Вериги: 56,175 млн грн в іноземній валюті та 34,5 млн грн у дорогоцінних металах.

скріншот із Державного реєстру декларацій

Також у 2023 році Верига отримував 275 тис. грн пенсії, тобто близько 23 тис. грн на місяць, і ще близько 22 тис. грн щомісячної зарплатні. Крім того, йому надали 16 тис. грн благодійної допомоги від Red Rose CPS, міжнародної організації, що підтримує осіб з інвалідністю, переселенців та малозабезпечені категорії.

Загальна вартість готівкових заощаджень Вериги перевищила $62 млн.

Зазначимо, що 58-річний Ігор Верига до 2020 року очолював міське управління з питань звернень громадян. Тоді як його дружина Ольга є співробітницею управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради.

Як пише інтернет-видання «Полтавщина», Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до держави-агресора. Родина бізнесменів продовжує займатися підприємництвом та сплачує податки до бюджету РФ. Вони володіють бізнесами в Полтаві, зокрема ТРЦ «Злато місто» та іншими об’єктами, вартість яких перевищує 1 млрд грн. Майно подружжя нині арештоване і передане в управління державі.

Тим часом українці вже відреагували на мільйонні статки Вериги в соцмережах. Зокрема, прокоментував новину бізнесмен Євген Черняк.

скріншот із фейсбук-сторінки Євгена Черняка

Не змовчав і президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський. Підприємця вразило, що при таких статках Ігор Верига не відмовився від матеріальної допомоги за рахунок виплат для уразливих категорій населення від міжнародної організації.

скріншот із фейсбук-сторінки Олександра Соколовського

Користувачі в коментарях іронізують, що Верига накопичив мільйонні статки, збираючи «копієчка до копієчки».

Нагадаємо, що напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами.