У Кременчуці чоловік отримав три роки тюрми за відмову від мобілізації

На суді чоловік визнав свою провину, зізнавшись, що боявся потрапити на передову

У Кременчуці суд засудив чоловіка до трьох років тюрми за відмову від мобілізації після того, як його визнали придатним для військової служби. Про це повідомили у пресцентрі Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК розповіли, що згідно з матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік був визнаний придатним для військової служби військово-лікарською комісією кременчуцької лікарні. Проте він не погодився з цим рішенням, стверджуючи, що має астму та гіпертонію.

У результаті чоловік відмовився отримувати повістку для відправлення до навчального центру та не з’явився у визначений час до ТЦК та СП. Це стало підставою для складання акту про відмову від отримання повістки та подання документів для кримінальної відповідальності.

На суді чоловік визнав свою провину, зізнавшись, що боявся потрапити на передову. Проте суд призначив йому три роки позбавлення волі. У ТЦК також зазначили, що це не перший випадок, коли жителі Полтавщини отримують реальні терміни за ухилення від мобілізації.

Раніше Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.