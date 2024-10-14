У Торецьку немає вцілілих будинків, росіяни займають нові райони – речниця ЗСУ

Для військових та цивільних у Торецьку не залишилось вцілілого укриття, тому росіяни активно просувають у кількох районах міста

У Торецьку Донецької області не залишилося жодного вцілілого будинку чи укриття для цивільних і військових. Це дозволяє російським окупантам захоплювати нові райони міста. Про це повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

«На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі», – розповіла Бобовнікова.

За її словами, російські військові перевдягаються в цивільний одяг, щоб наблизитися до українських позицій. Така тактика часто використовується ворогом у міських боях, зокрема в районі Часового Яру.

Речниця також зазначила, що в Торецьку російські війська зазнають значних втрат, але командування армії РФ «обіцяє їм великі нагороди».

Станом на 14 жовтня 2024 року, в Торецьку тривають інтенсивні бої. Російські війська частково контролюють східну частину міста, але бої ведуться за кожен під'їзд та вулицю. Ситуація залишається динамічною, і українські війська активно стримують ворога, відкидаючи його після кожної спроби просунутися вперед. Окупанти застосовують тактику малих груп, атакуючи по кілька людей, але зазнають значних втрат.

Українські військові продовжують утримувати ключові позиції, зокрема на вулиці Центральній, але бойові дії можуть змінюватися буквально щогодини. Окупанти також намагаються атакувати в районі Часового Яру та Нью-Йорка, але їхні штурми здебільшого невдалі​.

Нагадаємо, раніше Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області.

Стало відомо, що росіянам вдалось проникнути у місто Торецьк. Наразі ситуація там важка, запеклі бої ведуться за кожен будинок і буквально за кожен під'їзд.

Раніше військові ЗСУ заявляли, що росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена.