«Поки Росія мучить наших людей у ​​полоні, ми відпускаємо росіянку, яка відкрито працює на ворога»

Неймовірна історія сталася в Одесі. 7 жовтня жінка на ім'я Олена Чесакова спробувала вивісити в центрі міста російський прапор. Це побачили місцеві жителі, які затримали Чесакову та передали поліції.

Російські ЗМІ та брехун Олег Царьов одразу після цього почали розповсюджувати фейк про те, що жінку нібито вбили у СІЗО. Потім, коли цю інформацію спростували, почали ліпити із Чесакової героїню, і видавати її історію як доказ того, що жителі Одеси чекають на Росію.

Проте досить швидко з'ясувався маленький нюанс. Олена Чесакова не з Одеси. Олена Чесакова – росіянка, яка переїхала до Одеси із Пєрмі. Її мати дала інтерв'ю російським журналістам, у якому розповіла, що Чесакова завжди ненавиділа українців та українську мову. При цьому назад у рідну Пєрмь повертатися, звісно, ​​не хотіла. Вважала за краще жити в Україні та ненавидіти людей навколо.

Мати Олени Чесакової розповіла, що також є «росіянкою в душі», і що живе зараз у Чехії. У рідну Росію теж не хоче, і воліє жити в Європі, користуючись безвізом по паспорту ненависної України. Мабуть, ще й якісь виплати отримує, як український біженець.

Найдивовижніше, що Олену Чесакову, яка є відкритим ворогом та провокатором, яка цілеспрямовано розпалює ненависть та працює на російську пропаганду, навіть не закрили у СІЗО, а відправили під домашній арешт. З якого вона, можливо, втече або вже втекла.

Тобто поки Росія мучить наших людей у ​​полоні (нещодавно українську журналістку Вікторію Рощину закатували до смерті), ми відпускаємо росіянку, яка відкрито працює на ворога. Замість того, щоб обміняти її та врятувати когось із наших – даємо провокаторці можливість просто втекти. А наших як витягувати потім?