Головна Думки вголос Денис Казанський
search button user button menu button
Денис Казанський Журналіст

Приїхала із Пермі в Україну, аби кликати Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олена Чесакова – росіянка, яка переїхала до Одеси із Пєрмі
скріншот з відео

«Поки Росія мучить наших людей у ​​полоні, ми відпускаємо росіянку, яка відкрито працює на ворога»

Неймовірна історія сталася в Одесі. 7 жовтня жінка на ім'я Олена Чесакова спробувала вивісити в центрі міста російський прапор. Це побачили місцеві жителі, які затримали Чесакову та передали поліції.

Російські ЗМІ та брехун Олег Царьов одразу після цього почали розповсюджувати фейк про те, що жінку нібито вбили у СІЗО. Потім, коли цю інформацію спростували, почали ліпити із Чесакової героїню, і видавати її історію як доказ того, що жителі Одеси чекають на Росію.

Проте досить швидко з'ясувався маленький нюанс. Олена Чесакова не з Одеси. Олена Чесакова – росіянка, яка переїхала до Одеси із Пєрмі. Її мати дала інтерв'ю російським журналістам, у якому розповіла, що Чесакова завжди ненавиділа українців та українську мову. При цьому назад у рідну Пєрмь повертатися, звісно, ​​не хотіла. Вважала за краще жити в Україні та ненавидіти людей навколо.

Мати Олени Чесакової розповіла, що також є «росіянкою в душі», і що живе зараз у Чехії. У рідну Росію теж не хоче, і воліє жити в Європі, користуючись безвізом по паспорту ненависної України. Мабуть, ще й якісь виплати отримує, як український біженець.

Найдивовижніше, що Олену Чесакову, яка є відкритим ворогом та провокатором, яка цілеспрямовано розпалює ненависть та працює на російську пропаганду, навіть не закрили у СІЗО, а відправили під домашній арешт. З якого вона, можливо, втече або вже втекла.

Тобто поки Росія мучить наших людей у ​​полоні (нещодавно українську журналістку Вікторію Рощину закатували до смерті), ми відпускаємо росіянку, яка відкрито працює на ворога. Замість того, щоб обміняти її та врятувати когось із наших – даємо провокаторці можливість просто втекти. А наших як витягувати потім?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія історія прапор арешт Олег Царьов жінка відео росіяни Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США запровадили обмеження проти МРБ-Банку, ТМСР-Банку, АТ «Банк Російської фінансової корпорації», ТОВ «Стройтрейд», а також АТ «Тімер Банк»
США запровадили санкції проти РФ через фінансові операції з Північною Кореєю
19 вересня, 19:12
РФ не хоче переговорів з Україною
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
24 вересня, 05:22
Путін знову лякає ядерною зброєю
Це страшилка від страху – в Україні відреагували на ядерні погрози Москви
25 вересня, 22:39
Комету можна буде побачити у нічному небі в жовтні
Земляни в жовтні зможуть спостерігати за унікальною кометою Атлас без телескопа
28 вересня, 07:48
Страти українських військових росіянами: реакція ООН
Страти українських військових росіянами: реакція ООН
3 жовтня, 15:16
Український дрон Shoolika mk6
РФ поскаржилася на атаку понад ста дронів
3 жовтня, 08:50
Журналістам вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиє обладнання було імпортоване до Росії минулого року
Німецькі компанії продовжують постачати РФ обладнання для виробництва зброї – SWR
10 жовтня, 18:11
Під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)
10 жовтня, 14:03
В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
14 жовтня, 11:02

Денис Казанський

Приїхала із Пермі в Україну, аби кликати Путіна
Приїхала із Пермі в Україну, аби кликати Путіна
Російська пропаганда пробиває чергове дно
Російська пропаганда пробиває чергове дно
Українськ. Історія про місто, де зараз тривають важкі бої
Українськ. Історія про місто, де зараз тривають важкі бої
Росія навмисно вдарила по журналістах у Краматорську. Що найбільше вражає у цій трагедії
Росія навмисно вдарила по журналістах у Краматорську. Що найбільше вражає у цій трагедії
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
«Репортаж» з окупованого міста на Луганщині. Російська пропаганда пробиває чергове дно
«Репортаж» з окупованого міста на Луганщині. Російська пропаганда пробиває чергове дно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
30K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі
8030
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua