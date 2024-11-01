У трьох областях України викрито учасників схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

На Кіровоградщині затримано двох чоловіків, причетним до схем з отримання груп інвалідності

Правоохоронці викрили в Рівному чотирьох лікарів, які були учасниками масштабної схеми отримання груп інвалідності через МСЕК

У Рівненській, Кіровоградській та Харківській областях повідомлено про підозру сімом особам, причетним до схем з отримання груп інвалідності та оформлення документів про непридатність до служби. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці викрили в Рівному чотирьох лікарів, які були учасниками масштабної схеми отримання груп інвалідності через медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Її організували три жительки Рівненщини.

«Лікарі фальсифікували історії хвороб, вносили неправдиві відомості про результати аналізів та обстежень «пацієнтів». Пізніше на підставі підробленої медичної документації МСЕК надавали громадянам групи інвалідності. Це дозволяло військовозобовʼязаним уникнути мобілізації та виїхати за межі країни», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважив, що наразі у незаконній схемі викрито вже вісім учасників. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до цієї злочинної схеми.

На Харківщині правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП, який сприяв виїзду військовозобов’язаних за кордон. Чоловік вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними. Внаслідок цього 15 осіб призовного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

На Кіровоградщині затримано двох чоловіків, які через власні зв’язки в МСЕК обіцяли виготовити медичну документацію про непридатність до військової служби. На їх підставі військовозобов’язаний міг незаконного перетнути держкордон. «Винагорода» за це склала $20 тис.

Офіс генпрокурора зауважив, що усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.

Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що комплексні зміни в системі медико-соціальних експертних комісій відбудуться вже на початку наступного року.