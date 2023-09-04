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Хакери РФ атакують гаджети українських військових: британська розвідка попередила про небезпеку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хакери РФ атакують гаджети українських військових: британська розвідка попередила про небезпеку
За даними британської розвідки, Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв
фото: Територіальна оборона ЗСУ/Facebook

Шкідливе програмне забезпечення, що отримало назву Infamous Chisel, використовувалося російською групою кіберзлочинців, відомою як Sandworm

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, шкідливе програмне забезпечення, що отримало назву Infamous Chisel, використовувалося російською групою кіберзлочинців, відомою як Sandworm. Раніше NCSC приписував Infamous Chisel Головному центру спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

За даними британської розвідки, Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також їх обробку та фільтрацію. Сюди входять додатки для націлювання, які використовуються українськими військовими.

«Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України. Наразі не зрозуміло, наскільки успішними були спроби злому. Служба безпеки України заявила, що «заблокувала» деякі спроби злому, але також визнала, що росіяни «захопили» планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

Також повідомлялося, що хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні.

Теги: Міноборони військові хакер британська розвідка росіяни

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