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Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76
фото з відкритих джерел

На опублікованих знімках можна помітити мінімум два зруйнованих літаки

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки дронами по аеродрому в Пскові, де за різними оцінками було пошкоджено щонайменше чотири літаки Іл-76 ВКС РФ. Знімки опублікували OSINT аналітики у Twitter.

OSINT-аналітик GeoConfirmed Бенджамін Піттет заявив, що знімки точно вказують на кількість пошкоджених літаків. Проте через хмарність не всі частини аеродрому видно.

«Що ж, знімки підтверджують раніше озвучені цифри. Два знищених і два пошкоджених літаки Іл-76. Знімки зранку 30 серпня виявили пошкодження двох Іл-76, але хмари закрили решту», – підкреслив Піттет.

З фото можна зрозуміти, що літаки не підлягають відновленню, або на їх ремонт необхідно мінімум три місяці.

Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76 фото 1
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76 фото 2
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76 фото 3

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа. 

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

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Теги: пожежа розвідка військові аеропорт ремонт аеродром

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Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76
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