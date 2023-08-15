Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках просунулися ЗСУ
14 серпня бійці Збройних Сил України провели контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту
У ході контрнаступальних операцій, українські військові здійснили просування у прикордонних районах Донецької та Запорізької областей. Водночас російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
14 серпня бійці Збройних Сил України провели контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту. Зокрема, повідомляється, що українським військовим вдалося просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.
Заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, повідомила, що українські військові продовжують активні контрнаступальні дії в Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області) та Бердянському напрямку (західна частина Донецької області та східна частина Запорізької області).
За повідомленням Міністерства оборони, ЗСУ досягли певних успіхів на південь і південний схід від населеного пункту Старомайорське (розташованого на південний схід від Великої Новосілки) в напрямку Урожайного (що знаходиться на південь від Великої Новосілки).
Також заступниця міністра оборони України, повідомила, що військові продовжують атаку в районі Урожайного, і деякі російські джерела стверджують, що ЗСУ контролюють північну частину цього населеного пункту.
Командир батальйону окупантів «Схід» Олександр Ходаковський (це угруповання знаходиться під Урожайним), поскаржився, що війська РФ не перекидають у цей район додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Він також додав, що їх батальйон намагається утримувати контроль над Урожайним «з усіма доступними зусиллями», але сили, що діють в цій зоні, виснажені і зазнають значних втрат.
Раніше аналітики ISW наголошували на тому, що російським військам бракує наявних оперативних резервів, необхідних для ротації або поповнення військ, і їх оборонні позиції можуть бути «крихкими».
Деякі російські блогери стверджували, що Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступні операції в районі населеного пункту Роботино (що розташований на південь від Орєхова) у західній частині Запорізької області і здійснюють просування у південній частині Кліщіївки (що розташована на південний захід від Бахмута).
Маляр додала, що впродовж минулого тижня ЗСУ зуміли просунулися на 3 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку і звільнили загалом 40 квадратних кілометрів з моменту початку наступальних дій на цьому напрямі.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдають інтенсивних ударів по звільненій території Херсонської області. Натомість українські захисники атакують в глиб позицій противника на основних напрямках на півдні.
Також сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр'ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.
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