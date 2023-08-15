Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках просунулися ЗСУ

14 серпня бійці Збройних Сил України провели контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту

У ході контрнаступальних операцій, українські військові здійснили просування у прикордонних районах Донецької та Запорізької областей. Водночас російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

14 серпня бійці Збройних Сил України провели контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту. Зокрема, повідомляється, що українським військовим вдалося просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, повідомила, що українські військові продовжують активні контрнаступальні дії в Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області) та Бердянському напрямку (західна частина Донецької області та східна частина Запорізької області).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За повідомленням Міністерства оборони, ЗСУ досягли певних успіхів на південь і південний схід від населеного пункту Старомайорське (розташованого на південний схід від Великої Новосілки) в напрямку Урожайного (що знаходиться на південь від Великої Новосілки).

Також заступниця міністра оборони України, повідомила, що військові продовжують атаку в районі Урожайного, і деякі російські джерела стверджують, що ЗСУ контролюють північну частину цього населеного пункту.

Командир батальйону окупантів «Схід» Олександр Ходаковський (це угруповання знаходиться під Урожайним), поскаржився, що війська РФ не перекидають у цей район додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Він також додав, що їх батальйон намагається утримувати контроль над Урожайним «з усіма доступними зусиллями», але сили, що діють в цій зоні, виснажені і зазнають значних втрат.

Раніше аналітики ISW наголошували на тому, що російським військам бракує наявних оперативних резервів, необхідних для ротації або поповнення військ, і їх оборонні позиції можуть бути «крихкими».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деякі російські блогери стверджували, що Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступні операції в районі населеного пункту Роботино (що розташований на південь від Орєхова) у західній частині Запорізької області і здійснюють просування у південній частині Кліщіївки (що розташована на південний захід від Бахмута).

Маляр додала, що впродовж минулого тижня ЗСУ зуміли просунулися на 3 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку і звільнили загалом 40 квадратних кілометрів з моменту початку наступальних дій на цьому напрямі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдають інтенсивних ударів по звільненій території Херсонської області. Натомість українські захисники атакують в глиб позицій противника на основних напрямках на півдні.

Також сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр'ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.

Читайте також: Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ