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До Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану: що вони робитимуть

Надія Карбунар
glavcom.ua
До Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану: що вони робитимуть
Військовий контингент із Киргизстану та Таджикистану прилетів до Білорусі на борту Іл-76
фото: Беларускі Гаюн/Telegram

Країни Організації договору про колективну безпеку запанували провести військові навчання

До Білорусі прибули військові з Киргизстану та Таджикистану для участі у військових навчаннях «Бойове братство-2023». Про це повідомляє моніторинговий канал «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що військове навчаннях країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) відбудуться у Білорусі з 1 до 6 вересня.

«У ході навчань будуть задіяні полігони та ділянки місцевості Брестської, Гродненської та Мінської областей. Військові контингенти, які беруть участь у навчаннях, почнуть перебазуватися до Білорусі з 25 серпня», – інформували раніше Беларускі Гаюн.

За даними моніторингового каналу, військовий контингент із Киргизстану та Таджикистану прилетів до Білорусі на борту Іл-76МД ВКС РФ (RA-78850), який приземлився на аеродромі «Барановичі» о 13:30.

Нагадаємо, Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю. Питання про їх встановлення підіймали ще торік.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Білорусь припинити гібридні дії на польському кордоні. 

 

Теги: військові навчання військові

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