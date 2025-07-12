Харків. Ворог завдав 10 ударів по місту, виникли пожежі

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей

Вранці 12 липня російські війська здійснили атаку на Харків. За попередніми даними, ворог завдав 10 ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає «Главком»

Як повідомив Терехов, Росія використала для удару дві КАБ та вісім бойових дронів.

«Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з «шахедів» по обʼєкту критичної інфраструктури», – розповів мер.

Також у житлових будинках вибиті вікна, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

У мережі оприлюднили кадри з наслідками ворожого обстрілу. На відео видно, як величезний стовп диму підіймається в небо.

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня ворог здійснив комбіновану атаку на Львів. Зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Цієї ночі Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.