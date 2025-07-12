Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харків. Ворог завдав 10 ударів по місту, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Харків. Ворог завдав 10 ударів по місту, виникли пожежі
Дим здійнявся над містом
фото: Думка

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей

Вранці 12 липня російські війська здійснили атаку на Харків. За попередніми даними, ворог завдав 10 ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає «Главком»

Як повідомив Терехов, Росія використала для удару дві КАБ та вісім бойових дронів.

«Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з «шахедів» по обʼєкту критичної інфраструктури», – розповів мер.

Також у житлових будинках вибиті вікна, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

У мережі оприлюднили кадри з наслідками ворожого обстрілу. На відео видно, як величезний стовп диму підіймається в небо.

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня ворог здійснив комбіновану атаку на Львів. Зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Цієї ночі Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

Читайте також:

Теги: Харків пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста
Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі
Вчора, 05:53
Деталі та обставини, за яких сталася трагедія, наразі уточнюються
Атака на Київ: двоє киян загинули внаслідок нічного удару
10 липня, 06:24
Рятувальники прибули на місце пожежі
У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)
8 липня, 21:28
Головні новини ночі проти 8 липня
Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч
8 липня, 05:43
Пожежа на російському заводі
Дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі
25 червня, 00:43
Росія вдарила по Білгород-Дністровському ліцею
У лікарні померла працівниця Білгород-Дністровського ліцею, яка отримала поранення через удар РФ
23 червня, 22:18
Квартира багатодітних батьків, музикантів Олени та Тараса Тополі повністю знищена після ворожої атаки
«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру
23 червня, 11:57
Іранські ракети пошкодили науково-дослідний інститут Вейцмана в Ізраїлі
Іранські ракети пошкодили науково-дослідний інститут Вейцмана в Ізраїлі – NYT
15 червня, 05:52
Kola приїхала в Ізраїль на лікування
Популярна українська співачка потрапила під обстріл в Ізраїлі
14 червня, 15:13

Події в Україні

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Атака на Буковину: у Чернівцях загинули люди, є важкопоранені (оновлено)
Атака на Буковину: у Чернівцях загинули люди, є важкопоранені (оновлено)
Окупанти вдарили по Луцьку: зруйновані будинки, виникли пожежі
Окупанти вдарили по Луцьку: зруйновані будинки, виникли пожежі
Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Харків. Ворог завдав 10 ударів по місту, виникли пожежі
Харків. Ворог завдав 10 ударів по місту, виникли пожежі
Обстріл західної частини України: головне за ніч
Обстріл західної частини України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
32K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
31K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua