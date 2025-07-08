У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)

Інцидент трапився неподалік Палацу спорту

У центрі Києва, на вулиці Рогнідинській, 4а, сталася пожежа у квартирі. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент трапився неподалік Палацу спорту. Перехожі повідомляли про сильний вогонь, а з вікна підіймався чорний дим. Причини загоряння не відома. Наразі рятувальники не повідомляли деталі про пожежу.

Пожежа сталася на вулиці Рогнідинській, 4а фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у Миколаївській області 30 липня ввечері вирувало три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. Загалом в області станом на 21:26 було зареєстровано понад 50 пожеж, загальною площею понад 400 га.

Також у місті Бровари на Київщині спалахнула пожежа у приватному двоповерховому будинку. Сильне полум'я охопило будівлю.

До слова, в мікрорайоні Табла в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула. Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду.