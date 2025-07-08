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У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)
Рятувальники прибули на місце пожежі
фото: glavcom.ua

Інцидент трапився неподалік Палацу спорту

У центрі Києва, на вулиці Рогнідинській, 4а, сталася пожежа у квартирі. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент трапився неподалік Палацу спорту. Перехожі повідомляли про сильний вогонь, а з вікна підіймався чорний дим. Причини загоряння не відома. Наразі рятувальники не повідомляли деталі про пожежу.

У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео) фото 1
Пожежа сталася на вулиці Рогнідинській, 4а
Пожежа сталася на вулиці Рогнідинській, 4а
фото: glavcom.ua
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Нагадаємо, у Миколаївській області 30 липня ввечері вирувало три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. Загалом в області станом на 21:26 було зареєстровано понад 50 пожеж, загальною площею понад 400 га.

Також у місті Бровари на Київщині спалахнула пожежа у приватному двоповерховому будинку. Сильне полум'я охопило будівлю.

До слова, в мікрорайоні Табла в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула. Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду.

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Теги: Київ пожежа

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