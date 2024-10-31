Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку

Після атаки росіян КАБом по багатоповерхівці в Харкові є численні постраждалі

У вечірні години 30 жовтня в Харкові прогримів вибух. Російська Федерація знову здійснила атаку на місто – авіабомба влучила у житлову багатоповерхівку. Про це інформують у Telegram-каналах мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Станом на 00:00 внаслідок обстрілу постраждали 19 людей, у тому числі 11-річна дитина. На місці влучання проводяться аварійно-рятувальні роботи.

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Наслідки влучання ФАБа у багатоповерхівку в Харкові Фото: Харківська ОВА

«На дану хвилину маємо інформацію про те, що троє людей можуть перебувати під завалами. Ще є відомості про 15 постраждали від російського удару по багатоповерхівці», – написав Терехов.

Пізніше очільник міста повідомив, що є вже 19 потерпілих.

«Руйнування будинку від ворожого КАбу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів. На жаль, вже 19 поранених. Пошук людей триває», – заявив Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив ФАБом-500.