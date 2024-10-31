Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Росіяни вдарили по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Після атаки росіян КАБом по багатоповерхівці в Харкові є численні постраждалі

У вечірні години 30 жовтня в Харкові прогримів вибух. Російська Федерація знову здійснила атаку на місто – авіабомба влучила у житлову багатоповерхівку. Про це інформують у Telegram-каналах мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Станом на 00:00 внаслідок обстрілу постраждали 19 людей, у тому числі 11-річна дитина. На місці влучання проводяться аварійно-рятувальні роботи.

7 фото
На весь екран
Наслідки влучання ФАБа у багатоповерхівку в Харкові
Фото: Харківська ОВА

«На дану хвилину маємо інформацію про те, що троє людей можуть перебувати під завалами. Ще є відомості про 15 постраждали від російського удару по багатоповерхівці», – написав Терехов.

Пізніше очільник міста повідомив, що є вже 19 потерпілих.

«Руйнування будинку від ворожого КАбу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів. На жаль, вже 19 поранених. Пошук людей триває», – заявив Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив ФАБом-500.

 

Теги: Харків вибух війна Telegram місто ворог дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
ТЦК та концерт. Деякі українці забули, що в країні триває війна?
12 жовтня, 12:19
Триває 958-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
8 жовтня, 08:18
Шольц заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
18 жовтня, 12:49
Ситуація на фронті складна
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2024 року
16 жовтня, 00:00
Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
17 жовтня, 11:04
Подоляк прокоментував план перемоги України
Чи є в України альтернатива плану перемоги? Відповідь Офісу президента
18 жовтня, 10:55
Пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки у Києві
Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків
19 жовтня, 10:18
У Києві невідомі підпалили два відділення «Укрпошти»
У Києві невідомі підпалили два відділення «Укрпошти»
28 жовтня, 09:48
Ситуація на фронті станом на 29 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2024 року
29 жовтня, 00:00

Події в Україні

Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру
«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
Росія атакувала Дніпро: поранено підлітка
Росія атакувала Дніпро: поранено підлітка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
44K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
33K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
7687
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3148
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч

Новини

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
29 жовтня, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 жовтня, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua