Втрати ворога станом на 8 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 8 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 жовтня втратила:
- особового складу‒ близько 662970 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8940 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
- артилерійських систем – 19203 (+47) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3373 (+9)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 8 жовтня
- У Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких сім є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – жодного судна;
- до Азовського моря – два судна, які рухались з протоки Босфор.
Нині триває 958-й день повномасштабної війни в Україні.
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