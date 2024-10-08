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Втрати ворога станом на 8 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 8 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 958-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 117 окрема бригада Сил ТРО ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 8 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 жовтня втратила

  • особового складу‒ близько 662970 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 8940 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19203 (+47) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3373 (+9)
Втрати ворога у війні станом на 8 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 8 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Активність флоту окупантів станом на 8 жовтня 

  • У Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких сім є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – жодного судна;
  • до Азовського моря – два судна, які рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 8 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 8 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 958-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб втрати

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