Шольц заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччини розкритикував план перемоги Зеленського

Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Про це повідомляє Bild.

Федеральний канцлер Німеччини виступив із критикою плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

Шольц хвилюється, щоб війна між Росією та Україною не перетворилася на війну між Росією і НАТО. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. «Я не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться», – сказав Шольц.

Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

У резолюції наголошувалося, що запрошення до НАТО може відбутися тільки після того, як на це дадуть згоду всі союзники і будуть виконані всі умови прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном».

Також Дмитро Пєсков повідомляв, що із грудня 2022 року непублічних контактів у Путіна з Шольцом не було. До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови. Останні очні переговори президента РФ і канцлера ФРН відбулися в лютому того самого року.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського.